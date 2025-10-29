Mỹ tấn công 4 tàu nghi buôn ma tuý ở Thái Bình Dương, 14 người thiệt mạng 29/10/2025 09:30

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ đã không kích vào 4 tàu ở vùng đông Thái Bình Dương mà Mỹ cho là có liên quan hoạt động buôn lậu ma túy.

Ngày 28-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ đã không kích vào 4 tàu ở vùng đông Thái Bình Dương, khiến 14 người trên các tàu này thiệt mạng, theo đài CNN.

Đây là lần đầu tiên nhiều cuộc không kích được tiến hành trong cùng một ngày, nằm trong chiến dịch ngày càng được đẩy nhanh của chính quyền Mỹ nhằm vào các tàu mà Mỹ cho là có liên quan hoạt động buôn lậu ma túy.

Theo ông Hegseth, nhà chức trách Mexico đã tiếp nhận trách nhiệm điều phối việc tìm kiếm và cứu hộ người sống sót.

Ảnh từ một đoạn video do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth công bố, cho thấy hai con tàu ngay trước khi bị tên lửa tấn công ở vùng đông Thái Bình Dương vào ngày 27-10. Ảnh: Pete Hegseth/X

Có tổng cộng 3 đợt không kích ở Thái Bình Dương trong ngày 27-10, trong đó có một đợt tấn công trúng hai tàu cùng lúc.

Ông Hegseth nói rằng các tàu bị nhắm mục tiêu trong 3 cuộc không kích mới nhất là “những tàu do các tổ chức khủng bố đã được chỉ định điều hành, chuyên buôn bán ma túy ở vùng đông Thái Bình Dương”.

“4 tàu này đã được hệ thống tình báo của chúng tôi theo dõi, di chuyển trên các tuyến đường buôn lậu ma túy đã được xác định và chở theo chất cấm” - ông Hegseth nói thêm.

“8 phần tử khủng bố ma túy có mặt trên các tàu trong cuộc tấn công đầu tiên. 4 phần tử trong cuộc tấn công thứ hai. 3 phần tử trong cuộc tấn công thứ ba. Tất cả các cuộc không kích đều diễn ra trên vùng biển quốc tế và không có binh sĩ Mỹ nào bị thương” - ông Hegseth viết trên X.

Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum ngày 28-10 nói rằng chính phủ của bà đã được thông báo về cuộc không kích ngày 27-10 và về khả năng có người sống sót. Bà nói thêm rằng các sự việc xảy ra trên vùng biển quốc tế.

Bà Sheinbaum cho biết bà đã chỉ đạo Ngoại trưởng Mexico - ông Juan Ramón de la Fuente gặp Đại sứ Mỹ tại Mexico - ông Ron Johnson.

“Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ thông tin về người sống sót, nếu quả thật có một người sống sót” - bà Sheinbaum nói thêm.

Vụ việc mới nhất này nâng tổng số các cuộc tấn công do quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào các tàu bị nghi buôn lậu ma túy kể từ đầu tháng 9 lên 13.

Tính đến nay, các chiến dịch này đã phá hủy 14 tàu và khiến 57 người thiệt mạng, với 3 người sống sót.

Theo CNN, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một bản ý kiến pháp lý mật nhằm lý giải việc tiến hành các cuộc tấn công vào một danh sách các băng đảng ma túy và những người bị nghi là buôn lậu ma túy.

Các chuyên gia pháp lý trước đó nói với CNN rằng bản ý kiến này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì nó xem những kẻ buôn ma túy như các chiến binh thù địch, có thể bị tiêu diệt ngay lập tức mà không cần bất kỳ hình thức xem xét tư pháp nào.