Thống đốc California Newsom cân nhắc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028 27/10/2025 14:59

Ngày 26-10, Thống đốc California - ông Gavin Newsom cho biết ông đang cân nhắc việc ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2028, chỉ một ngày sau khi cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đưa ra tuyên bố tương tự.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình CBS News Sunday Morning, khi được hỏi liệu sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 ông có “thực sự cân nhắc” việc tranh cử tổng thống hay không, ông Newsom đáp: “Có, tôi sẽ nói dối nếu bảo không. Tôi không thể nói dối".

Thống đốc California - ông Gavin Newsom. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong nhiều năm, ông Newsom luôn phủ nhận có tham vọng tổng thống. Nhưng kể từ sau khi ông Trump đánh bại bà Harris trong cuộc bầu cử tháng 11-2024, vị thống đốc California nổi lên như một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với chương trình nghị sự của chính quyền ông Trump.

Dưới sự lãnh đạo của ông Newsom, bang California đã đệ đơn hàng chục vụ kiện nhằm vào chính quyền đương nhiệm, đáng chú ý là vụ phản đối việc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến đến TP Los Angeles.

Hồi cuối tuần trước, bà Harris cũng nói rằng bà tin nước Mỹ sẽ sớm có một nữ tổng thống.

“Người đó sẽ là tôi. Tôi chưa dừng lại đâu. Cả sự nghiệp của tôi gắn liền với phục vụ người dân. Điều đó đã ăn sâu vào máu tôi" - bà tuyên bố.

Ngoài bà Harris và ông Newsom, đảng Dân chủ còn có các ứng viên tiềm năng khác gồm Thống đốc bang Illinois - ông J.B. Pritzker, Thống đốc bang Kentucky - ông Andy Beshear và Thống đốc bang Pennsylvania - ông Josh Shapiro.

Ông Trump, 79 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn bác bỏ khả năng tái tranh cử, khi ông và các cố vấn thường bóng gió về một “nhiệm kỳ thứ ba”.

Tuy nhiên, theo Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ, không ai được bầu làm tổng thống quá 2 nhiệm kỳ. Nhiều người dự đoán Phó tổng thống J.D. Vance sẽ là ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa, theo trang Tribune News Service.