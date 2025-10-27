Tàu chiến Mỹ đến Trinidad và Tobago tập trận, gần Venezuela 27/10/2025 08:08

(PLO)- Tàu chiến Mỹ USS Gravely cập cảng Trinidad và Tobago để tập trận gần Venezuela, giữa lúc Washington gia tăng sức ép quân sự lên các mạng lưới ma túy ở khu vực Mỹ Latinh.

Ngày 26-10, một tàu chiến Mỹ đã cập cảng Trinidad và Tobago để tham gia các cuộc tập trận chung gần bờ biển Venezuela, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép lên các băng nhóm buôn lậu ma túy và Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro, theo hãng tin AFP.

Tàu khu trục USS Gravely, vốn được chính phủ Trinidad thông báo trước đó vào hôm 23-10, đã neo đậu tại thủ đô Port of Spain. Con tàu dự kiến ở lại quốc đảo nhỏ vùng Caribe này đến ngày 30-10. Trong thời gian đó, một đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ phối hợp huấn luyện cùng lực lượng phòng vệ địa phương.

Khoảnh khắc tàu khu trục USS Gravely tiến vào thủ đô Port of Spain của Trinidad và Tobago ngày 26-10. Ảnh: AFP

Các cuộc tập trận nằm trong chiến dịch quân sự mở rộng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chống lại các tổ chức buôn ma túy ở khu vực Mỹ Latinh.

Lực lượng Mỹ gần đây cho biết đã phá hủy ít nhất 10 tàu mà họ cho là vận chuyển trái phép ma túy, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Ông Trump cũng đe dọa tiến hành tấn công trên bộ nhằm vào các băng nhóm bị nghi hoạt động tại Venezuela.

Căng thẳng leo thang mạnh hôm 24-10, khi Lầu Năm Góc điều động tàu sân bay lớn nhất thế giới - USS Gerald R. Ford - đến khu vực này. Ông Trump cũng đã cho phép Cục Tình báo Trung ương (CIA) thực hiện các chiến dịch chống lại Venezuela.

Cuộc đối đầu còn kéo theo Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro, người chỉ trích gay gắt các cuộc tấn công của Mỹ. Washington hôm 24-10 đã áp đặt lệnh trừng phạt với ông Petro, cáo buộc ông này “dung túng cho nạn buôn ma túy”.

Phía Mỹ cáo buộc cả ông Maduro và ông Petro là “khủng bố ma túy”, song không cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc này.