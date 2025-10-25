VIDEO: Mỹ tập kích 'tàu ma tuý' ở biển Caribe, 6 người thiệt mạng 25/10/2025 07:32

(PLO)- Mỹ tập kích tàu nghi chở ma túy ở biển Caribe, tiêu diệt 6 nghi phạm, đưa tổng số người chết trong chiến dịch của Washington lên ít nhất 43.

Ngày 24-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ đã tiến hành một cuộc tập kích nhằm vào một con tàu ở vùng Caribe, thêm rằng con thuyền do một băng đảng ma túy điều hành và đang thực hiện hành vi buôn lậu ma túy.

"Đêm 23-10, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, Bộ Quốc phòng đã thực hiện một cuộc tập kích sát thương nhằm vào một con tàu của tổ chức khủng bố Tren de Aragua (TdA) khi đang vận chuyển ma túy ở biển Caribe. Theo thông tin tình báo, con tàu này có liên quan hoạt động buôn lậu ma túy trái phép" - ông Hegseth đăng trên X.

Video ghi lại cảnh Mỹ tập kích tàu nghi chở ma tuý ở biển Caribe đêm 23-10. Nguồn: Pete Hegseth/X

Theo ông Hegseth, đòn tập kích đã khiến "6 nam phần tử khủng bố ma túy ở trên tàu đã bị tiêu diệt và không có lực lượng nào của Washington bị tổn hại".

Vụ tập kích này là lần thứ 10 quân đội Mỹ nhắm vào các tàu nghi chở ma túy kể từ khi chiến dịch được phát động vào đầu tháng 9, khiến tổng cộng ít nhất 43 người chết. Trong số đó, 2 vụ xảy ra ở Thái Bình Dương, còn lại ở biển Caribe.

Các đòn tập kích của Washington vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ chính phủ Colombia và Venezuela, cũng như từ gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Nhiều gia đình phủ nhận cáo buộc người thân của họ dính líu buôn lậu ma túy.