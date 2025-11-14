Nga ra cảnh báo rắn nếu Ukraine không chịu đàm phán 14/11/2025 06:09

(PLO)- Điện Kremlin nói việc Ukraine từ chối đối thoại buộc Nga duy trì chiến dịch quân sự, cảnh báo Kiev sẽ phải đàm phán sau này từ vị thế yếu hơn.

Ngày 13-11, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng hiện nay Ukraine không muốn nối lại đối thoại, và điều đó buộc Nga phải tiếp tục theo đuổi các mục tiêu bằng biện pháp quân sự, đài RT đưa tin.

Trước đó, hôm 11-11, tờ The Times dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông Sergey Kislitsa rằng việc tiến hành các “cuộc thảo luận mang tính sáng tạo” tại Thổ Nhĩ Kỳ là điều “không thể thực hiện được”. Từ cuối tháng 7 đến nay không có thêm cuộc họp nào.

Ông Peskov nói với báo giới rằng phía Nga đã ghi nhận phát biểu của ông Kislitsa.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Chúng quan trọng. Thực tế, những tuyên bố này hợp thức hóa tình trạng vốn đã diễn ra khi phía Ukraine không muốn tiếp tục liên lạc. Điều đó thật đáng tiếc. Khi không còn khả năng đối thoại, chúng tôi đương nhiên sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự bằng mọi cách” - ông Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov cảnh báo rằng “phía Ukraine phải hiểu rằng sớm muộn cũng sẽ buộc phải đàm phán, nhưng từ một vị thế yếu hơn nhiều. Vị thế của chính quyền Kiev sẽ xấu đi từng ngày".

Vị phát ngôn viên nói thêm rằng “Nga thực sự muốn hòa bình. Nga sẵn sàng giải quyết vấn đề Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao”. Tuy nhiên, khi quá trình đàm phán bị đình trệ, Moscow sẽ dựa vào sức mạnh quân sự để “bảo đảm an ninh cho các thế hệ tương lai” và hoàn thành các nhiệm vụ do giới lãnh đạo đặt ra.

Moscow nhiều lần khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Kiev cũng phải giải quyết các căn nguyên của xung đột. Thỏa thuận đó cũng phải bao gồm bảo đảm Ukraine không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cùng với yêu cầu phi quân sự hóa, “phi phát xít hóa” và công nhận các “thực tế lãnh thổ” hiện nay.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.