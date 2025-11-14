Ông Zelensky thăm tiền tuyến Zaporizhzhia sau loạt tổn thất liên tiếp 14/11/2025 05:53

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã tới thăm binh sĩ gần mặt trận phía đông nam Ukraine, cảnh báo về nhu cầu củng cố phòng tuyến sau khi Kiev để mất một số vị trí ở tỉnh Zaporizhzhia.

Ngày 13-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã tới thăm binh sĩ gần mặt trận phía đông nam Ukraine, cảnh báo về nhu cầu củng cố phòng tuyến sau khi để mất một số vị trí trong các trận đánh ngày càng ác liệt ở khu vực này, theo hãng tin Reuters.

Tuần này, quân đội Ukraine thông báo rút khỏi 5 ngôi làng ở phía bắc TP nhỏ Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky làm việc với các binh sĩ tại tỉnh Zaporizhzhia (miền nam Ukraine) ngày 13-11. Ảnh: X

Phát biểu trước các binh sĩ Ukraine, ông Zelensky cho biết tình hình gần làng Orikhiv (tỉnh Zaporizhzhia) là “một trong những điểm khó khăn nhất” trên mặt trận, và việc cản bước lực lượng Nga tại đây có ý nghĩa then chốt để bảo vệ TP Zaporizhzhia (thủ phủ tỉnh Zaporizhzhia).

“Zaporizhzhia là một TP quan trọng, đối phương chắc chắn muốn chiếm được. Chúng ta nhất định phải bảo vệ nó” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Reuters, không bên nào đạt được đột phá lớn trên chiến trường kể từ khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, lực lượng Nga, hiện kiểm soát 19% lãnh thổ Ukraine, đã chuyển sang thế tấn công từ cuối năm 2023 và dần dần tiến lên.

Khi quân Nga tiến gần đến việc kiểm soát Pokrovsk (Donetsk) ở miền đông và gây sức ép lên TP Kupiansk (Kharkiv) ở vùng đông bắc, áp lực ngày càng tăng ở khu vực đông nam gây nhiều lo ngại cho Ukraine và các đồng minh.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi viết trên Telegram rằng Pokrovsk vẫn là trọng tâm trong các hoạt động phòng thủ tiền tuyến của Kiev và các đơn vị Ukraine đang “tác chiến hiệu quả” trong TP.

Tuy nhiên, ông Syrskyi nói rằng tình hình tại một số khu vực ở tỉnh Zaporizhzhia đã “xấu đi đáng kể”.

Các nhà phân tích cho rằng việc Ukraine thiếu hụt nhân lực, cũng như tập trung quá nhiều vào mặt trận phía đông đã tạo cơ hội cho Nga đạt bước tiến ở Zaporizhzhia.