Ngoại trưởng Rubio bác tin Anh ngừng chia sẻ tin tình báo với Mỹ 13/11/2025 09:53

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lưu ý rằng quan hệ đối tác Mỹ-Anh là "rất chặt chẽ" và gọi thông tin London ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Washington là “chuyện sai sự thật”.

Ngày 12-11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ thông tin Anh đã ngừng chia sẻ với Washington thông tin tình báo liên quan các tàu buôn ma tuý do lo ngại về các hoạt động gần đây của quân đội Mỹ ở biển Caribe, theo hãng tin Reuters.

Phát ngôn trên được Ngoại trưởng Rubio trả lời báo giới hôm 12-11 trước khi rời Canada sau cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).

Ông Rubio nói rằng các quan chức Anh không trực tiếp nêu vấn đề này với ông, đồng thời gọi thông tin trên đài CNN về việc Anh ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ là “chuyện sai sự thật”.

Ngoại trưởng Mỹ không đi vào chi tiết “tin giả” này mà chỉ lưu ý rằng Washington có mối quan hệ đối tác rất chặt chẽ với London.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) bắt tay Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper (trái) trong chuyến thăm của ông Rubio tới Anh hồi tháng 9. Ảnh: X/Yvette Cooper

Trước đó, đài CNN hôm 11-11 dẫn nguồn tin độc quyền cho biết Anh không còn chia sẻ tin tình báo cho Mỹ về các tàu nghi buôn ma tuý ở vùng biển Caribe vì không muốn tiếp tay cho các hoạt động quân sự của Washington trong vùng biển này.

CNN lưu ý rằng thông qua các vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh ở biển Caribe, London trong nhiều năm qua đã giúp Mỹ thu thập thông tin tình báo về nạn buôn lậu ma tuý trong khu vực. Các thông tin đó được gửi trực tiếp cho lực lượng liên ngành chống ma tuý của Mỹ và các đồng minh, đối tác có trụ sở ở bang Florida (Mỹ).

Các nguồn tin của CNN còn nói rằng Anh bắt đầu lo ngại từ sau các vụ tập kích “tàu ma tuý” đầu tiên hồi tháng 9 và đã tạm dừng hoạt động tình báo chung từ hơn 1 tháng trước với lý do London coi việc quân đội Mỹ tấn công “tàu ma tuý” gần Venezuela dẫn tới chết người là vi phạm luật pháp quốc tế.

Phía Anh chưa bình luận về bài báo ngày 11-11 của CNN hay tuyên bố hôm 12-11 của ông Rubio.

Các chiến dịch gần đây được Mỹ tuyên bố nhằm chống nạn buôn lậu ma tuý trên biển Caribe đã trở thành một đề tài nóng trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 năm nay.

Theo CNN, Mỹ từ đầu tháng 9 tới nay đã 19 lần tấn công, đánh chìm các tàu mà Washington cáo buộc là buôn lậu ma tuý trên vùng biển xung quanh nước này, theo CNN.

Trong hầu hết các trường hợp, các cuộc tập kích của Mỹ đều làm những người có mặt trên tàu thiệt mạng. Mỹ tuyên bố tiêu diệt tổng cộng ít nhất 76 “đối tượng khủng bố buôn ma tuý”. Chỉ có 3 trường hợp người trên tàu được cứu sống và bị trục xuất về Ecuador và Colombia.

Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp hôm 11-11, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói rằng các cuộc tấn công này vi phạm luật pháp quốc tế và gây lo ngại cho các vùng lãnh thổ của Pháp trong khu vực.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại - bà Kaja Kallas nói rằng những cuộc tấn công “tàu ma tuý” như vậy chỉ có thể trở nên hợp pháp nếu hành động đó vì mục đích tự vệ hoặc được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép.

Phản bác các quan điểm này, ông Rubio hôm 12-11 chỉ trích rằng EU “không có quyền định nghĩa thế nào là luật pháp quốc tế” và “chắc chắn không có quyền quyết định cách Mỹ bảo vệ an ninh quốc gia của mình”.