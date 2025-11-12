Điện Kremlin bình luận đại án tham nhũng của Ukraine 12/11/2025 19:50

(PLO)- Đại án tham nhũng xoay quanh tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Energoatom đang trở thành một trong những vụ bê bối chính trị lớn nhất từng được ghi nhận tại Ukraine.

Ngày 12-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đưa ra bình luận về đại án tham nhũng đang diễn ra ở Ukraine, cho biết Nga đang chú ý tới cuộc điều tra này, theo hãng thông tấn TASS.

"[Điện Kremlin] chắc chắn đã [để ý đến điều đó]. Chúng tôi tin rằng các thủ đô châu Âu và Mỹ cũng đã chú ý. Đáng chú ý, những quốc gia này đã rất tích cực với tư cách là nhà tài trợ cho chế độ Kiev" - ông Peskov nói.

Cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào Energoatom - tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Ukraine - đang trở thành một trong những bê bối chính trị lớn nhất của Ukraine từ trước đến nay.

Văn phòng của tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Energoatom (Ukraine). Ảnh: Energoatom/ Facebook

Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) ngày 10-11 đã khám xét tại nhiều địa điểm ở thủ đô Kiev có liên quan ông Tymur Mindich - cựu đối tác kinh doanh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo The Kyiv Independent.

Ông Mindich - đồng sở hữu hãng sản xuất chương trình Kvartal 95 do ông Zelensky sáng lập - được cho là đã rời khỏi Ukraine trước khi các cuộc khám xét diễn ra.

Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko hiện đang bị NABU điều tra. Ông Halushchenko giữ chức Bộ trưởng Năng lượng Ukraine từ năm 2021 đến tháng 7-2025 trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp.

Thủ tướng Ukraine - bà Yulia Svyrydenko ngày 12-11 cho biết ông Halushchenko đã bị đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Herman Halushchenko. Ảnh: FACEBOOK

Trong khi đó, theo NABU và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO), một số nhân vật quan trọng khác cũng bị liên lụy. Những người này bao gồm cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov và ông Rustem Umerov - cựu Bộ trưởng Quốc phòng và hiện là Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, theo The Kyiv Independent.

Ngày 11-11, NABU đã truy tố 8 người với các tội nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ và làm giàu bất chính. Cơ quan này cũng công bố các đoạn băng ghi âm, trong đó nhóm này, sử dụng mật danh và ngôn ngữ được mã hóa, thảo luận về các khoản lại quả và hối lộ.

Các đoạn ghi âm mà Kyiv Indepedent có được cho thấy có 2 giọng nói đang bàn bạc việc gây sức ép với nhà thầu, trong đó đề cập hai nhân vật “Karlson” và “Professor”.

Nguồn tin của Kyiv Independent cho biết “Karlson” là ông Mindich - người được cho là đứng đầu nhóm tội phạm, còn “Professor” chính là ông Halushchenko.

Theo NABU, nhóm bị điều tra đã thiết lập đường dây tham nhũng nhằm kiểm soát các doanh nghiệp nhà nước trọng yếu, trong đó có Energoatom - tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Ukraine.

NABU cho biết nhóm tội phạm đã nhận hối lộ từ các nhà thầu của Energoatom, với mức 10-15% giá trị mỗi hợp đồng, cũng như đã rửa tiền khoảng 100 triệu USD.