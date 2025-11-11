Ukraine điều tra đại án tham nhũng, có tin xét tài sản cựu đối tác của ông Zelensky 11/11/2025 05:20

(PLO)- Cục Chống tham nhũng Ukraine (NABU) đã khám xét tài sản ông Tymur Mindich - cựu đối tác kinh doanh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - trong đại án tham nhũng ngành năng lượng.

Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) ngày 10-11 đã khám xét tại nhiều địa điểm ở thủ đô Kiev có liên quan đến ông Tymur Mindich - cựu đối tác kinh doanh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tờ The Kyiv Independent dẫn các nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật.

Ông Mindich, đồng sở hữu hãng sản xuất chương trình Kvartal 95 do ông Zelensky sáng lập, được cho là đã rời khỏi Ukraine trước khi các cuộc khám xét diễn ra.

Các nguồn tin của Kyiv Independent xác nhận cuộc khám xét cũng được tiến hành tại nhà riêng của Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko, cũng là nguyên Bộ trưởng Năng lượng giai đoạn 2021-2025.

Ông Tymur Mindich trong bức ảnh do dự án điều tra Schemes của RFE/RL chụp năm 2020. Nguồn: Schemes / RFE/RL

Các đoạn ghi âm mà Kyiv Indepedent có được cho thấy có 2 giọng nói đang bàn bạc việc gây sức ép với nhà thầu, trong đó đề cập hai nhân vật “Karlson” và “Professor”.

Nguồn tin của Kyiv Independent cho biết “Karlson” là ông Tymur Mindich - người được cho là đứng đầu nhóm tội phạm, còn “Professor” chính là Bộ trưởng Halushchenko.

Phần mình, NABU cho biết cơ quan này đang phối hợp cùng Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng (SAPO) tiến hành chiến dịch điều tra quy mô lớn về tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng.

“Hoạt động của một tổ chức tội phạm cấp cao đã được ghi nhận” - NABU nêu trong thông cáo.

Theo cơ quan này, nhóm bị điều tra đã thiết lập đường dây tham nhũng nhằm kiểm soát các doanh nghiệp nhà nước trọng yếu, trong đó có Energoatom - tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Ukraine.

NABU cho biết nhóm tội phạm đã nhận hối lộ từ các nhà thầu của Energoatom, với mức 10-15% giá trị mỗi hợp đồng.

“Thực tế, việc điều hành một doanh nghiệp chiến lược có doanh thu hơn 200 tỉ hryvnia (4,7 tỉ USD) không do quan chức thực hiện, mà nằm trong tay những người ngoài không có thẩm quyền” - NABU nhấn mạnh.

NABU cho biết nhóm này đã rửa tiền khoảng 100 triệu USD.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng đương nhiệm của Ukraine - bà Svitlana Hrynchuk nói rằng Energoatom không thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ này, song khẳng định “với tư cách cơ quan hoạch định chính sách năng lượng quốc gia, Bộ sẽ theo dõi và phản hồi sau khi có kết quả điều tra”.

Trong những tháng gần đây, ông Tymur Mindich liên tục bị NABU điều tra. Một số nguồn tin cho biết cuộc điều tra này là một trong những nguyên nhân khiến chính quyền Ukraine từng tìm cách hạn chế quyền độc lập của NABU hồi tháng 7.

Theo báo Ukrainska Pravda, cựu đối tác của ông Zelensky được cho là đã mở rộng đáng kể tầm ảnh hưởng trong những năm gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng và ngành năng lượng.

Hồi tháng 6, NABU đã bắt ông Leonid Mindich - một họ hàng của ông Tymur Mindich - khi ông này tìm cách trốn ra nước ngoài. Ông Leonid Mindich bị cáo buộc chiếm đoạt 16 triệu USD từ công ty điện lực Kharkivoblenergo.