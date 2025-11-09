Ukraine mất điện khẩn cấp diện rộng suốt 12 tiếng sau đòn không kích kinh hoàng của Nga 09/11/2025 06:54

Toàn tỉnh Kiev và hàng loạt địa phương khác rơi vào tình trạng mất điện khẩn cấp sau đợt tấn công quy mô lớn của Nga rạng sáng 8-11, nhằm vào hạ tầng năng lượng và khí đốt của Ukraine, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Phóng viên của The Kyiv Independent cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lúc khoảng 4 giờ 30 sáng tại thủ đô Kiev, khi lực lượng phòng không hoạt động để đánh chặn làn sóng UAV tấn công thủ đô.

Cuộc tấn công vào Kiev diễn ra đồng thời với nhiều đợt oanh kích khác ở các thành phố gần chiến tuyến. Cảnh báo không kích vang lên suốt đêm tại các khu vực miền Trung, Nam và Đông Ukraine do nguy cơ tên lửa đạn đạo.

Hậu quả sau đòn không kích của Nga sáng 8-10 nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Ảnh: TELEGRAM

Các thành phố Kremenchuk (tỉnh Poltava), Kiev, Dnipro, Kharkiv và Chernihiv là mục tiêu chính của loạt tấn công, trong khi đó tiếng nổ cũng vang lên tại thành phố Sumy và tỉnh Odessa.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine xác nhận hạ tầng năng lượng tại tỉnh Odessa cũng bị trúng tên lửa trong đợt tấn công này.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 406/458 máy bay không người lái (UAV) mà Nga đã triển khai tấn công Ukraine trong đêm. Ngoài ra, Moscow còn phóng 45 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, trong đó chỉ có 9 quả bị đánh chặn.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky mô tả đây là “cuộc tấn công rất táo tợn, mang tính phô trương rõ rệt”, đồng thời cho biết Ukraine đang phối hợp với Mỹ để mua thêm hệ thống phòng không Patriot.

Công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo của Ukraine cho biết nhiều khu vực phải cắt điện khẩn cấp do thiệt hại từ đợt tấn công.

Tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, thông báo 1 nhà máy nhiệt điện của họ bị “hư hại nghiêm trọng”.

Theo DTEK, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2-2022, các nhà máy của tập đoàn này đã bị tấn công hơn 210 lần.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine - bà Svitlana Hrynchuk cho biết thiệt hại đang được đánh giá và lịch cắt điện thông thường (tối đa 4 giờ mỗi ngày) sẽ được khôi phục “khi hệ thống năng lượng ổn định trở lại”.

Đến tối 8-11, bà Hrynchuk nói trên truyền hình quốc gia rằng tình hình năng lượng đã phần nào ổn định, cho phép người dân “chủ động hơn trong sinh hoạt khi xảy ra cắt điện”. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về việc khôi phục lưới điện chưa được công bố.

Bà Hrynchuk gọi đây là “một trong những đợt tấn công tên lửa đạn đạo trực tiếp lớn nhất nhằm vào các cơ sở năng lượng” kể từ đầu chiến sự.

“Khó có thể nhớ lần nào chúng ta từng hứng chịu số lượng tên lửa đạn đạo lớn đến vậy nhắm thẳng vào hạ tầng năng lượng” - bà nói thêm.

Trong suốt mùa thu, Nga đã tăng cường các đòn tấn công vào hạ tầng năng lượng nhằm khiến Ukraine rơi vào tình trạng mất điện giữa mùa đông khắc nghiệt. Hai đợt oanh kích ngày 3 và 5-10 từng phá hủy khoảng 60% cơ sở sản xuất khí đốt của nước này.

Phía Nga xác nhận tung đòn tấn công nói trên, song tuyên bố chỉ tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine, không nhằm vào dân thường, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Moscow khẳng định "không đặt mục tiêu khiến cuộc sống của người dân Ukraine trở nên khốn khó”, mà tấn công các cơ sở năng lượng phục vụ năng lực quân sự và hậu cần vì “tàu hỏa của Ukraine vận hành bằng điện".

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8-11 cho biết quân đội Nga đã tiến hành “một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí tầm xa trên không, trên bộ và trên biển có độ chính xác cao” vào các cơ sở sản xuất vũ khí và năng lượng để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga.