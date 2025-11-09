Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng sau nhiều ngày đồn đoán, liên quan vấn đề hạt nhân với Mỹ 09/11/2025 06:20

(PLO)- Sau nhiều ngày xảy ra đồn đoán về quan hệ giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov có phát ngôn đầu tiên, liên quan kế hoạch thử vũ khí hạt nhân của Mỹ theo lệnh Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 8-11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ Mỹ liên quan các vụ thử vũ khí hạt nhân theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đài RT.

Ông Lavrov nói thêm rằng Điện Kremlin vẫn đang chuẩn bị một phản ứng tương xứng trong trường hợp Mỹ nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân toàn diện.

Tuần trước, ông Trump đã chỉ thị Lầu Năm Góc bắt đầu các bước chuẩn bị cho việc thử nghiệm hạt nhân, với lý do Mỹ là “quốc gia duy nhất không tiến hành thử nghiệm”.

Tổng thống Mỹ cho rằng Nga và Trung Quốc thực hiện các vụ nổ hạt nhân “bí mật”. Cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều bác bỏ cáo buộc này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Phản ứng trước diễn biến này, Điện Kremlin tuyên bố sẽ “hành động tương ứng” nếu bất kỳ quốc gia nào từ bỏ lệnh tạm hoãn thử nghiệm hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow mong chờ sự làm rõ từ phía Washington về vấn đề này.

Khi được hỏi về tiến triển mới, ông Lavrov cho biết Mỹ vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức qua các kênh ngoại giao.

“Hiện chưa rõ họ nói đến việc thử nghiệm phương tiện mang đầu đạn hạt nhân hay các vụ nổ phi hạt nhân” - ông Lavrov nói nói, đồng thời cho rằng các phát biểu công khai của giới chức Mỹ cho thấy họ “vẫn chưa đạt được sự thống nhất” về chính sách liên quan hạt nhân.

Phát ngôn của ông Lavrov gây chú ý vì được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán rằng quan hệ giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin có rạn nứt.

Điện Kremlin sau đó khẳng định những đồn đoán này là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Washington chưa bình luận về phát ngôn của ngoại trưởng Nga liên quan kế hoạch thử hạt nhân của Mỹ.

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với đài Fox News rằng các cuộc thử nghiệm sẽ không bao gồm những vụ nổ hạt nhân toàn diện mà chỉ có thể là các vụ nổ phi hạt nhân.

Bản thân ông Trump sau đó vẫn khẳng định kế hoạch nối lại thử nghiệm hạt nhân nhưng tuyên bố ông có thể đang thúc đẩy một kế hoạch giải trừ hạt nhân chung với Nga và Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov trong tuần này nói rằng Moscow sẽ phải chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm hạt nhân quy mô lớn để đáp lại tuyên bố của Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục tuân thủ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện, miễn là các quốc gia ký kết khác cũng làm như vậy.

Ông Putin cũng đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, thu thập và phân tích mọi thông tin cần thiết về kế hoạch của Mỹ nhằm chuẩn bị cho một phản ứng thích hợp.