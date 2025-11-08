Ông Trump và Thủ tướng Hungary nói những gì tại Nhà Trắng? 08/11/2025 07:27

(PLO)- Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng rất được giới quan sát chú ý vì tính chất quan trọng không chỉ với hai bên mà cả với nhiều nước liên quan.

Ngày 7-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng đối với hai nhà lãnh đạo, theo tờ The Hill.

Phần lớn nội dung thảo luận xoay quanh đề nghị của ông Orban muốn Mỹ cho phép Hungary tiếp tục nhập khẩu dầu Nga, miễn trừ trừng phạt.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng tận dụng cuộc gặp để kêu gọi đảng Cộng hòa tại Thượng viện xóa bỏ quy định “filibuster” - thủ tục nghị viện cho phép phe thiểu số trì hoãn hoặc ngăn chặn thông qua dự luật.

Dưới đây là một số điểm đáng chú ý từ thượng đỉnh Trump-Orban.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 7-11. Ảnh: WHITE HOUSE

Thể hiện mối quan hệ thân thiết

Phần công khai của cuộc gặp song phương diễn ra như một “buổi gặp gỡ hữu nghị” giữa hai đồng minh chính trị lâu năm.

Ông Trump gọi ông Orban là “một nhà lãnh đạo vĩ đại”, trong khi Thủ tướng Hungary nói muốn mở ra “thời kỳ hoàng kim mới” trong quan hệ Mỹ-Hungary, giống như dưới thời ông Trump trước đây.

“Ông ấy là một nhà lãnh đạo giỏi, được tôn trọng ở khắp nơi. Một số người không thích, nhưng chính họ mới là những người sai lầm” - ông Trump nói, đồng thời chỉ trích châu Âu “phạm sai lầm lớn về vấn đề nhập cư”.

Ông Trump nói có “khả năng cao” vẫn gặp ông Putin tại Hungary

Trong cuộc hội đàm, ông Trump nói rằng một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn có thể diễn ra, đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga tại thủ đô Budapest (Hungary), theo tờ New York Post.

“Luôn có khả năng, thậm chí là khả năng rất cao” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ tránh né câu hỏi về việc liệu hội nghị thượng đỉnh với ông Putin có thể diễn ra trước cuối năm nay hay không, song nhấn mạnh ông muốn gặp Tổng thống Nga tại Budapest vào thời điểm thích hợp.

“Nếu có tổ chức, tôi muốn tổ chức ở Budapest” - ông Trump nói.

Khi được hỏi về trở ngại chính cho cuộc gặp với ông Putin, ông Trump cho rằng cả Nga và Ukraine đều chưa sẵn sàng cho hòa bình.

“Vấn đề cơ bản là họ chưa muốn dừng lại” - ông Trump nói, đồng thời lưu ý rằng xung đột “đang gây tổn thất lớn cho cả hai bên tham chiến”.

Trước đó, ông Trump từng công bố kế hoạch gặp ông Putin tại thủ đô của Hungary nhưng sau đó hủy bỏ, nói rằng ông “không cảm thấy” cuộc gặp có thể giúp chấm dứt xung đột Ukraine.

Cả Điện Kremlin và Nhà Trắng sau đó đều khẳng định cuộc gặp bị hoãn chứ không bị hủy.

Ông Trump đồng ý miễn trừ trừng phạt dầu Nga với Hungary

Sau hội đàm tại Nhà Trắng, Thủ tướng Hungary cho biết Tổng thống Trump đã đồng ý cho phép Hungary được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Washington đối với dầu Nga, hãng Bloomberg đưa tin.

Theo ông Orban, thỏa thuận này đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và giá cả phải chăng cho Hungary, đồng thời bảo vệ chính sách lâu nay của chính phủ nhằm giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng ngày 7-11. Ảnh: PAP/EPA

Ông cho biết Budapest đã nhận được “miễn trừ hoàn toàn” khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan dầu Nga vận chuyển qua đường ống Turkish Stream và Druzhba, đài RT đưa tin.

“Hungary sẽ tiếp tục là quốc gia có giá năng lượng thấp nhất châu Âu. Không có lệnh trừng phạt nào khiến nguồn cung của Hungary bị gián đoạn hoặc tăng giá. Đây là một sự miễn trừ toàn diện và không giới hạn” - Thủ tướng Hungary khẳng định.

Ông Trump chưa lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, phát biểu trước đó trong cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Mỹ cũng ám chỉ khả năng chấp thuận miễn trừ này, cho rằng vị trí địa lý của Hungary khiến nước này khó có thể tìm được nguồn năng lượng thay thế.

“Chúng tôi đang xem xét vấn đề vì ông [Orban] rất khó tìm được dầu và khí đốt từ nơi khác. Hungary là một quốc gia lớn nhưng không có biển, không có cảng, vì vậy họ gặp vấn đề rất khó khăn” - ông Trump nói.

Ông Trump nhấn mạnh rằng các quốc gia châu Âu khác “ở vị thế khác”, đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì vẫn phụ thuộc vào năng lượng Nga trong khi dựa vào Mỹ cho an ninh.

“Nhiều nước trong số đó không gặp khó khăn như vậy, nhưng họ vẫn mua rất nhiều dầu và khí đốt từ Nga. Và như mọi người biết, điều đó khiến tôi rất băn khoăn” - ông Trump nói.

Ông Trump tiếp tục kêu gọi xóa bỏ thủ tục filibuster

Trong cuộc gặp, ông Trump tiếp tục gây sức ép buộc các Thượng nghị sĩ Cộng hòa loại bỏ thủ tục filibuster, cho rằng đảng Dân chủ sẽ sớm làm điều đó nếu có cơ hội.

“Nếu chúng ta làm trước, chúng ta sẽ không bao giờ thua bầu cử giữa kỳ hay tổng tuyển cử, vì chúng ta có thể thông qua hàng loạt chính sách có lợi cho người dân” - ông Trump nói.

Theo ông Trump, việc xóa bỏ filibuster sẽ giúp dễ dàng thông qua các dự luật về luật định danh cử tri, bỏ phiếu qua thư và nhập cư.

Tuy nhiên, các lãnh đạo đảng Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ John Thune, cảnh báo rằng điều này có thể phản tác dụng khi đảng Dân chủ nắm lại quyền kiểm soát.