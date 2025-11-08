Bão Fung-wong: ‘Xoáy thuận rất mạnh, rất lớn', có thể đổ bộ Philippines ở cường độ cực đại 08/11/2025 06:50

(PLO)- Cơ quan Khí tượng Philippines cảnh báo bão Fung-wong sẽ là “một xoáy thuận rất mạnh, rất lớn”, có thể đổ bộ Philippines khi đạt cường độ cực đại.

Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) tối 7-11 cho biết tâm bão Fung-wong (tên địa phương là Uwan) đã đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) sau khi mạnh lên, tờ Inquirer đưa tin.

Trong bản tin dự báo bão cập nhật lúc 5 giờ sáng 8-11, PAGASA cho biết bão Fung-wong có sức gió duy trì tối đa 130 km/giờ, giật tới 160 km/giờ, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25 km/giờ.

Bão hiện nằm cách khu vực Đông Visayas khoảng 985 km về phía đông.

Theo cơ quan này, Fung-wong là cơn bão thứ 2 trong tháng 11 và là cơn bão thứ 21 ảnh hưởng đến Philippines trong năm nay.

Vị trí bão Fung-wong sáng 8-11. Ảnh: PAGASA

PAGASA cảnh báo đây sẽ là “một xoáy thuận rất mạnh và có quy mô lớn”, với đường kính trải rộng từ tỉnh Batanes ở cực Bắc đến mũi cực Nam Zamboanga.

Theo PAGASA, Fung-wong là cơn bão nguy hiểm vì có vùng hoàn lưu rất rộng, vùng chịu sức gió mạnh cấp bão tính từ tâm bão rộng bán kính hơn 700 km.

“Fung-wong có khả năng gây gió giật dữ dội, mưa lớn đến rất lớn, kèm theo triều cường nguy hiểm. Đây là những yếu tố có thể dẫn đến ngập lụt diện rộng, sạt lở đất và ngập sâu vùng ven biển” - Giám đốc Cơ quan DOST-PAGASA Nathaniel Servando cảnh báo.

Lượng mưa dự báo có thể cao hơn tại các khu vực miền núi và vùng cao. Ngoài ra, tác động ở một số nơi có thể nghiêm trọng hơn do lượng mưa lớn đã xảy ra trước đó.

PAGASA nhấn mạnh rằng mưa lớn, gió mạnh và nước dâng do bão vẫn có thể xảy ra tại những khu vực ngoài điểm đổ bộ và ngoài phạm vi dự báo trung tâm bão. Quỹ đạo bão cũng có thể dịch chuyển trong giới hạn của vùng dự báo tin cậy.

PAGASA dự báo Fung-wong sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng, có thể đạt cấp siêu bão vào đêm 8-11 hoặc sáng 9-11, và nhiều khả năng đổ bộ khi đang ở cường độ mạnh nhất.

Tâm bão có khả năng đổ bộ vào khu vực phía nam tỉnh Isabela hoặc phía bắc tỉnh Aurora vào đêm 9-11 hoặc rạng sáng 10-11.

Sau khi đổ bộ, bão Fung-wong sẽ đi qua địa hình đồi núi của Bắc Luzon và ra Biển Tây Philippines (Biển Đông) vào sáng hoặc chiều 10-11.

Sau đó, do ảnh hưởng của địa hình, bão sẽ suy yếu dần, song vẫn duy trì cấp bão mạnh khi di chuyển qua khu vực Bắc Luzon và Biển Tây Philippines.

Theo dự báo, Fung-wong sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc đến hết ngày 10-11, sau đó chuyển hướng bắc tây bắc vào ngày 11-11.

Cơ quan quản lý giảm thiểu rủi ro thiên tai các địa phương được khuyến cáo thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Các trung tâm khu vực của PAGASA có thể sẽ ban hành cảnh báo mưa lớn, cảnh báo dông sét hoặc các bản tin thời tiết nguy hiểm khác phù hợp với phạm vi trách nhiệm của mình.