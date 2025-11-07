Bão Fung-wong: Philippines phát cảnh báo gió cấp 1, nguy cơ sóng dâng rất nguy hiểm 07/11/2025 17:48

(PLO)- Philippines phát cảnh báo gió cấp 1 ở loạt địa phương khi bão Fung-wong tiến gần, cảnh báo nguy cơ sóng dâng đe dọa tính mạng và ngập lụt nhiều nơi.

Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) chiều 7-11 đã phát cảnh báo gió cấp 1 cho các khu vực thuộc Luzon, Visayas và Mindanao, khi bão Fung-wong được dự báo sẽ nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão trước khi đổ bộ vào miền bắc Luzon đầu tuần tới.

Tình hình chuyển biến đáng ngại

Dưới cảnh báo gió cấp 1, gió mạnh từ 39-61 km/giờ được dự báo sẽ gây ảnh hưởng trong vòng 36 giờ, với tác động nhẹ đến trung bình, theo hãng tin Philstar. Đây là cấp thấp nhất trong thang cảnh báo gió bão nhiệt đới (TCWS) của Philippines.

Theo bản tin lúc 17 giờ chiều 7-11 (giờ địa phương), PAGASA cho biết bão được đặt tên là Uwan sau khi các khu vực trong nước bắt đầu chịu ảnh hưởng gió mạnh.

Vị trí bão Fung-wong chiều 7-11. Ảnh: PAGASA

Lúc 16 giờ, bão có sức gió duy trì tối đa 110 km/giờ, giật tới 135 km/giờ, di chuyển hướng tây với tốc độ 25 km/giờ, và được quan sát cách miền đông Visayas 1.175 km về phía đông.

Fung-wong vẫn chưa vào vùng trách nhiệm của Philippines (PAR), dự kiến sẽ đi vào khu vực này đêm 7-11 hoặc rạng sáng 8-11.

“Fung-wong dự báo sẽ mạnh lên nhanh chóng, có thể đạt cấp siêu bão vào tối 8-11 hoặc sáng 9-11” - PAGASA cảnh báo.

Cảnh báo gió cấp 5, mức cảnh báo cao nhất, nhiều khả năng sẽ được ban hành trong những ngày tới.

Bão dự kiến đổ bộ vào khu vực nam Isabela hoặc bắc Aurora vào tối 9-11 hoặc rạng sáng 10-11 khi đạt hoặc gần đạt cường độ mạnh nhất.

PAGASA cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra sóng dâng đe dọa tính mạng và ngập lụt ven biển, đặc biệt tại miền bắc Luzon cùng vùng duyên hải phía đông Trung và Nam Luzon. Các cảnh báo sóng dâng có thể được ban hành từ đêm 7-11 hoặc sáng 8-11.

Sau khi đổ bộ, Fung-wong sẽ đi qua địa hình đồi núi miền Bắc Luzon rồi tiến ra Biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông) vào sáng hoặc chiều 10-11.

Quá trình di chuyển qua đất liền sẽ làm bão suy yếu đáng kể, nhưng vẫn duy trì cấp bão trong suốt thời gian này, theo PAGASA.

Trước đó, PAGASA cảnh báo vùng gió mạnh của bão Fung-wong có bán kính tới 720 km tính từ tâm bão, có thể ảnh hưởng một khu vực rộng lớn của Philippines trong quá trình di chuyển.

Mưa to, gió mạnh và sóng dâng cao có thể xảy ra ngay cả ở những khu vực không nằm trong vùng tâm bão hoặc ngoài phạm vi dự báo đổ bộ.

Sau khi rời khỏi Philippines, trang dự báo thời tiết AccuWeather và Zoom Earth đều dự đoán bão sẽ giảm nhẹ đáng kể và hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc), với sức gió còn khoảng 110 km/giờ.

PAGASA cảnh báo độ bất định về quỹ đạo và cường độ của Fung-Wong vẫn rất cao, do đó người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin cập nhật về siêu bão tiềm tàng này, đài ABS-CBN đưa tin.

Gấp rút sơ tán

Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương Philippines (DILG) đã yêu cầu chính quyền các địa phương (LGU) hoàn tất việc sơ tán bắt buộc đối với cư dân sống tại các khu vực có nguy cơ cao, nhằm ứng phó bão Fung-Wong.

Bộ này đặc biệt chỉ đạo các quan chức địa phương không chờ đến khi thời tiết chuyển xấu mới sơ tán người dân khỏi những khu vực dễ xảy ra ngập lụt và sạt lở đất.

Cộng đồng Purok Isla Verde (thành phố Talisay, tỉnh Cebu) tan hoang sau khi bão Kalmaegi quét qua. Ảnh: Dennis Datu/ABS-CBN

“Sơ tán sớm cứu sống mạng người. Chúng tôi kêu gọi tất cả lãnh đạo địa phương hoàn tất việc sơ tán chủ động hoặc bắt buộc chậm nhất vào ngày 9-11” - DILG nhấn mạnh trong thông cáo ngày 7-11.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) ngày 7-11 đã ban hành lệnh đóng băng về giá trong 60 ngày đối với các mặt hàng thiết yếu trên toàn quốc, sau khi Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. ban bố tình trạng thảm họa quốc gia một ngày trước đó.

Theo báo Inquirer, ông Marcos đã yêu cầu DTI tạm dừng mọi đợt tăng giá hàng hóa thiết yếu cho đến cuối năm, nhằm ứng phó thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra tại khu vực Visayas và nguy cơ siêu bão Fung-wong sắp đổ bộ.

DTI cho biết lệnh đóng băng giá cả sẽ có hiệu lực trong 60 ngày hoặc cho đến khi Tổng thống bãi bỏ.

Cơ quan này cũng đã phối hợp với các cơ quan thuộc Hội đồng Điều phối Giá quốc gia (NPCC) nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn nhạy cảm này.