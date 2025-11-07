Bão Fung-Wong mạnh lên đáng ngại, chuẩn bị vào vùng biển Philippines 07/11/2025 10:30

(PLO)- Bão Fung-wong đã mạnh lên đáng kể, dự kiến sẽ thành siêu bão vào vài ngày tới, nguy cơ gây ra thời tiết cực đoan, đe dọa tính mạng người dân.

Sáng 7-11, Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết bão Fung-Wong đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới mạnh, chuẩn bị đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR), đài ABS-CBN News đưa tin.

Bão Fung-Wong đang duy trì sức gió mạnh nhất 100 km/giờ, giật tới 130 km/giờ, di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 19 km/giờ.

Dự báo Fung-Wong sẽ đi vào PAR vào nửa đêm 7-11 hoặc rạng sáng 8-11, khi đó sẽ được đặt tên địa phương là “Uwan” (nghĩa là mưa trong tiếng Philippines).

Biểu đồ dự báo đường đi và cường độ của bão Fung-wong. Ảnh: PAGASA

Fung-Wong được dự báo sẽ mạnh lên thành siêu bão, đạt cường độ cực đại vào ngày 9-11, khi tiến gần khu vực Bicol.

Bão có thể đổ bộ vào lúc đạt cường độ mạnh nhất hoặc gần lúc đạt cường độ mạnh nhất ở khu vực phía bắc hoặc miền trung Luzon vào ngày 10-11, gây ra thời tiết cực đoan, đe dọa tính mạng người dân.

Khi bão đạt cực đại, sức gió được dự báo có thể giật tới 260 km/giờ.

Các cảnh báo gió có thể được ban hành cho khu vực phía đông Luzon và Visayas sớm nhất vào sáng 8-11, trong đó cấp tín hiệu gió số 5 sẽ là mức cảnh báo cao nhất.

Theo PAGASA, vùng gió mạnh của bão Uwan có bán kính tới 720 km tính từ tâm bão, có thể ảnh hưởng một khu vực rộng lớn của Philippines trong quá trình di chuyển.

Mưa to, gió mạnh và sóng dâng cao có thể xảy ra ngay cả ở những khu vực không nằm trong vùng tâm bão hoặc ngoài phạm vi dự báo đổ bộ.

Sau khi rời khỏi Philippines, trang dự báo thời tiết AccuWeather và Zoom Earth đều dự đoán bão sẽ giảm nhẹ đáng kể và hướng về phía Đài Loan, với sức gió còn khoảng 110 km/giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo độ bất định về quỹ đạo và cường độ của Fung-Wong vẫn rất cao, do đó người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin cập nhật về siêu bão tiềm tàng này.