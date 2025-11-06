Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp giữa thương vong, thiệt hại khủng khiếp vì bão Kalmaegi 06/11/2025 15:41

(PLO)- Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi bão Kalmaegi gây hơn 140 người chết và 127 người mất tích.

Ngày 6-11, Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc vì thảm họa do bão Kalmaegi gây ra. Cơn bão đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 140 người và khiến 127 người mất tích, chưa kể mất mát thiệt hại chưa đong đếm hết tại các tỉnh miền trung nước này, theo đài ABS-CBN News.

Ông Marcos Jr. đưa ra tuyên bố này sau khi chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình với các bộ trưởng tại trụ sở Cơ quan Phòng vệ Dân sự ở doanh trại Camp Aguinaldo, thành phố Quezon, sáng 6-11.

“Do phạm vi ảnh hưởng rộng, nhiều khu vực đã và sẽ chịu thiệt hại do bão Tino (cách Philippines gọi bão Kalmaegi) và bão Fung-wong, NDRRMC đã đề xuất và tôi đã phê duyệt việc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia vì quá nhiều vùng bị tác động" - ông Marcos nói sau cuộc họp tại Cơ quan Phòng vệ Dân sự.

Ảnh chụp trên không cho thấy nhiều ngôi nhà bị hư hại sau bão Kalmaegi tại thành phố Talisay (tỉnh Cebu) ngày 5-11. Ảnh: Jam Sta. Rosa/AFP

Theo Tổng thống Marcos Jr., việc đặt đất nước trong tình trạng thảm họa quốc gia sẽ cho phép “tiếp cận nhanh hơn” các quỹ ứng phó khẩn cấp, đẩy nhanh quá trình mua sắm và phân bổ viện trợ.

“Chúng ta sẽ không cần trải qua các thủ tục hành chính rườm rà và có thể ngay lập tức hỗ trợ người dân vùng bão” - ông nói thêm.

Tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia cũng cho phép áp dụng biện pháp giữ nguyên giá các nhu yếu phẩm, nhằm ngăn chặn hành vi đầu cơ và trục lợi trong giai đoạn khủng hoảng.

Tại buổi họp báo chiều cùng ngày, Phủ Tổng thống Malacanang thông báo đã giải ngân khoản ngân sách 760 triệu peso (khoảng 12,9 triệu USD) hỗ trợ các khu vực chịu thiệt hại do bão Kalmaegi.

Đây là thảm họa thiên nhiên gây chết người nhiều nhất ở Philippines trong năm nay, đồng thời cũng là thảm họa nghiêm trọng nhất trên thế giới trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại, theo cơ sở dữ liệu thảm họa EM-DAT.

Phần lớn nạn nhân thiệt mạng tại tỉnh Cebu - nơi hứng chịu trực tiếp sức tàn phá của bão Kalmaegi ngày 4-11, gây ra lũ quét và khiến các con sông cùng kênh rạch tràn bờ, theo ông Bernardo Rafaelito Alejandro IV - Phó Giám đốc Phòng vệ Dân sự Philippines.

Trong số các nạn nhân có 6 người thiệt mạng khi một trực thăng của không quân Philippines rơi tại tỉnh Agusan del Sur ở miền Nam hôm 4-11. Chiếc trực thăng này đang trên đường thực hiện nhiệm vụ cứu trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do bão Kalmaegi, quân đội Philippines thông tin nhưng không nêu nguyên nhân vụ rơi.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng PAGASA cảnh báo một vùng áp thấp đang được theo dõi ngoài phạm vi trách nhiệm của Philippines có thể mạnh lên thành siêu bão (gọi là bão Fung-wong, có tên địa phương là Uwan).

Bão này dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền Philippines vào ngày 10-11 tới, ở thời điểm đạt cường độ cực đại.