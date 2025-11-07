Thủ tướng Hungary nói về cơ hội tổ chức thượng đỉnh Trump-Putin 'trong vài ngày tới' 07/11/2025 07:41

(PLO)- Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin rằng Mỹ và Nga chỉ cần giải quyết "một vài vấn đề" là có thể tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin tại Budapest trong vài ngày tới.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 6-11 tin rằng Mỹ và Nga chỉ cần giải quyết một vài vấn đề là có thể tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga - Tổng thống Vladimir Putin tại Budapest (Hungary), theo tờ báo địa phương Magyar Nemzet.

“Có một vài vấn đề chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán Mỹ-Nga. Nếu những vấn đề này được giải quyết, hội nghị thượng đỉnh hòa bình Budapest có thể diễn ra trong vài ngày tới và từ đó, tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên, một thoả thuận ngừng bắn và hòa bình có thể được thiết lập” - ông Orban nói.

Ông Orban nhấn mạnh rằng “nếu chúng ta có thể tạo ra hòa bình [giữa Nga và Ukraine], điều đó không chỉ giúp các gia đình Hungary, mà còn giúp tất cả các gia đình ở châu Âu, thoát khỏi rắc rối”, ám chỉ những khó khăn kinh tế ở Liên minh châu Âu (EU) do các lệnh trừng phạt của khối chống lại Nga.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: MTI

Kế hoạch về cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin đã được công bố sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo này hôm 16-10. Tuy nhiên, cuộc gặp đang bị hoãn vô thời hạn, nhất là sau khi ông Trump hôm 22-10 thông báo áp đặt trừng phạt lên hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga.

Tuyên bố này được ông Orban đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn Magyar Nemzet trước khi Thủ tướng Hungary lên đường thăm Mỹ và dự kiến có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng trong ngày 7-11.

Ông Orban nhấn mạnh rằng đây sẽ là lần thứ 6 ông đối thoại trực tiếp với Tổng thống Trump. Thủ tướng Hungary thừa nhận rằng có thể việc đàm phán sẽ có rủi ro nhưng ông tự tin rằng cuộc gặp sắp tới sẽ “thân thiện và dễ dàng” vì bản thân ông hiểu rõ lập trường của đối tác, thấy rõ điểm nào mà Budapest đồng tình và điểm nào cần thoả hiệp.

Truyền thông Hungary chỉ ra trọng tâm trong chuyến thăm Mỹ lần này của ông Orban là thuyết phục ông Trump miễn trừ Budapest khỏi các lệnh trừng phạt của Washington chống lại ngành dầu mỏ Nga.

Hungary là một trong số ít các quốc gia EU còn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn dầu khí tới từ Nga nhờ được hưởng các lệnh miễn trừ của khối. Thủ tướng Orban gọi lệnh trừng phạt Mỹ công bố hôm 22-10 chống lại Nga là một vấn đề “lớn” và “cực kỳ bất lợi cho Hungary”.

Khi được hỏi liệu Hungary có đưa ra cho Mỹ đề nghị nghiêm túc để đổi lấy quyền miễn trừ này, ông Orban cho biết chính phủ của ông có đề xuất.

Ông Orban lưu ý rằng có nhiều cơ hội trong “gói hợp tác” mà Hungary và Mỹ cần khai thác, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân. Ông cho biết về cơ bản, hai bên đã đi tới “giai đoạn gần đạt được thoả thuận” về hợp tác kinh tế song phương và một số lĩnh vực quan trọng, trong đó có năng lượng.