Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí Campuchia 07/11/2025 10:15

(PLO)- Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia sau khi ghi nhận nỗ lực của Phnom Penh trong việc theo đuổi hòa bình và an ninh.

Ngày 6-11, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia, một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, theo hãng tin Reuters.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Campuchia vào năm 2021, viện dẫn ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc tại Campuchia, cũng như các vấn đề khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) nói chuyện với Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn Campuchia-Thái Lan ở Malaysia ngày 26-10. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 6-11 đã dỡ bỏ các hạn chế này, theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang Mỹ.

“Dựa trên nỗ lực kiên trì của Campuchia trong việc theo đuổi hòa bình và an ninh, bao gồm việc nối lại hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, Ngoại trưởng đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia” - thông báo nêu rõ.

Theo thông báo, việc bán vũ khí cho Campuchia từ nay sẽ được xem xét cấp phép theo từng trường hợp cụ thể và dựa trên các tiêu chí liên quan.

Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gặp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha tại Malaysia ngày 31-10.

Sau cuộc gặp, ông Hegseth cho biết hai bên đã “đồng ý nối lại cuộc tập trận quân sự song phương trọng điểm giữa Mỹ và Campuchia”.

Campuchia chưa bình luận về thông tin trên.