HĐBA LHQ dỡ trừng phạt tổng thống Syria trước thềm chuyến thăm của ông đến Mỹ 07/11/2025 06:06

(PLO)- HĐBA LHQ đã thông qua nghị quyết do Mỹ dẫn đầu nhằm dỡ trừng phạt Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa ngay trước thềm chuyến thăm lịch sử của ông tới thủ đô Washington DC.

Ngày 6-11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết do Mỹ dẫn đầu nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa và Bộ trưởng Nội vụ Anas Khattab, theo trang UN News.

Theo tuyên bố của HĐBA LHQ, Hội đồng quyết định rằng cả hai đều nên được "gỡ tên khỏi Danh sách trừng phạt ISIL và al-Qaeda". Nghị quyết đã được 14 thành viên hội đồng thông qua, chỉ có Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Ông al-Sharaa - người từng lãnh đạo một phe nổi dậy có liên hệ với al-Qaeda trước khi tách khỏi mạng lưới này - đã lên nắm quyền ở Syria sau khi lật đổ chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 12 năm ngoái.

Ông al-Sharaa hiện tự định vị mình là một nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa, phản đối chủ nghĩa cực đoan và tìm kiếm sự tái hội nhập của Syria vào cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa phát biểu tại Đại hội đồng LHQ hồi tháng 9. Ảnh: BLOOMBERG

Mỹ đã thúc giục HĐBA nới lỏng các lệnh trừng phạt Syria trong nhiều tháng kể từ khi Tổng thống al-Sharaa gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Saudi Arabia vào tháng 5. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 25 năm.

Sau cuộc gặp, ông Trump đã tuyên bố sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Syria, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ đối với quốc gia Tây Á này.

Đầu tháng này, Đặc phái viên Mỹ về Syria - ông Tom Barrack cho biết tổng thống Syria dự kiến sẽ thăm Mỹ trong vòng 2 tuần tới, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Syria tới thủ đô Mỹ.

Ông Barrack nói rằng Mỹ hy vọng chuyến thăm này sẽ mở đường cho Syria gia nhập liên minh do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz ngày 6-11 mô tả nghị quyết trên là một "tín hiệu chính trị mạnh mẽ" thừa nhận rằng Syria đang bước vào một kỷ nguyên mới.

Ông Waltz cho biết chính phủ ông al-Sharaa "đang nỗ lực thực hiện các cam kết chống khủng bố và ma túy, loại bỏ mọi tàn dư của vũ khí hóa học, đồng thời thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực cũng như một tiến trình chính trị toàn diện, do Syria dẫn dắt và làm chủ".

Đại sứ Syria tại LHQ Ibrahim Abdulmalik Olabi hoan nghênh sự ủng hộ mạnh mẽ và cam kết của HĐBA đối với việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

"Chúng tôi coi [nghị quyết này] là dấu hiệu của sự tin tưởng ngày càng tăng vào một Syria mới, vào người dân và giới lãnh đạo của đất nước này" - ông Olabi nói, đồng thời mô tả đây là một "huy hiệu danh dự".

Ông Olabi nhấn mạnh Syria đang bước sang trang mới của chiến tranh và đau khổ, xây dựng một nhà nước hiện đại dựa trên pháp quyền.

"Damascus tiếp tục dang rộng vòng tay với tất cả các quốc gia trên thế giới" - đại sứ Syria nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ sẽ nỗ lực trở thành điểm gặp gỡ giữa Đông và Tây.