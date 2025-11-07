Đặc phái viên Mỹ Witkoff nói về ‘những cuộc đấu khó khăn’ trong 6 lần gặp ông Putin 07/11/2025 08:38

(PLO)- Ông Steve Witkoff hy vọng các bên trong xung đột Nga-Ukraine đưa ra các "quyết định táo bạo" và "nắm bắt cơ hội" để hướng tới thoả thuận ngừng bắn và hoà bình.

Tại Diễn đàn Kinh tế Mỹ hôm 6-11 tại bang Florida (Mỹ), đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về các sứ mệnh hòa bình - ông Steve Witkoff cho biết ông nhận thấy một số “tiến triển” trong việc chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo nội dung đối thoại được phát trực tiếp trên kênh Youtube của trang tin DRM News International.

“Bây giờ, tôi cảm nhận được một số tiến triển, nhưng tôi nghĩ đây là một cuộc xung đột khó khăn. Tôi nghĩ cả hai bên [Nga và Ukraine] đều không tin tưởng lẫn nhau, và đó thực sự là một tình huống khó khăn” - ông Witkoff nói với nhà báo Bret Baier trên sân khấu Diễn đàn Kinh tế Mỹ.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong buổi đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế Mỹ ở Florida hôm 6-11. Ảnh: AFP

Ông Witkoff nhắc lại rằng với tư cách là đặc phái viên Mỹ, ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin 6 lần, nhiều cuộc gặp kéo dài tới 4-5 giờ. Ông Witkoff gọi đó là những “cuộc đấu khó khăn” vì Mỹ và Nga “có nhiều việc phải làm liên quan các dự thảo thoả thuận an ninh cho Ukraine” và các nhóm kỹ thuật của hai bên phải thảo luận chúng “trước khi các lãnh đạo có thể đạt được thoả thuận”.

Ông Witkoff so sánh những gì đang diễn ra trong nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine với những gì Mỹ và các đồng minh đã đạt được khi làm trung gian hoà giải cho Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Ông Witkoff lưu ý rằng Israel và Hamas cũng không tin tưởng nhau nhưng Mỹ đã thúc đẩy “những cuộc trao đổi rõ ràng, thẳng thắn với cả hai bên về việc cần phải nắm bắt cơ hội” hướng tới hoà bình.

“Và tôi hy vọng rằng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, mọi người sẽ đưa ra những quyết định táo bạo và nắm bắt cơ hội đó” - ông Witkoff nói.

Ông Witkoff nhấn mạnh rằng quá trình dàn xếp xung đột Israel-Hamas ở Gaza “chính là mô hình mẫu cho những gì sẽ diễn ra ở Ukraine”. Theo đó, Mỹ sẽ cùng các đối tác “tập hợp nhiều quốc gia lại với nhau trên tinh thần đồng thuận để hợp tác với nhau” hướng tới hoà bình và duy trì thoả thuận đạt được.

Ông Witkoff tự tin rằng Mỹ “sẽ giải quyết được” vấn đề xung đột Nga-Ukraine và “đó có lẽ sẽ là vấn đề quan trọng nhất cần được giải quyết tiếp theo”.

Những nhận định trên được ông Witkoff đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc tới triển vọng cuộc chiến ở Ukraine có thể được giải quyết trong thời gian ngắn.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc “trong vài tháng” hay không, ông Trump hôm 3-11 đã trả lời là “Có” và tự tin: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được thôi”.

Tuy nhiên, cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và người đồng cấp Nga - Tổng thống Vladimir Putin dự kiến diễn ra ở Budapest (Hungary) – sự kiện từng được kỳ vọng sẽ đánh dấu những tiến triển mới hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine – đã bị hoãn vô thời hạn.

Tổng thống Trump hôm 22-10 tuyên bố ông không muốn “lãng phí” thời gian gặp ông Putin mà “không đạt được điều mình cần đạt được”. Tuy nhiên, ông Trump để ngỏ khả năng “gặp lại [ông Putin] trong tương lai”.

Nga tuyên bố Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump và cho biết quyết định sau cùng sẽ được đưa ra khi hai bên chuẩn bị xong nội dung chương trình nghị sự.