Bà Nancy Pelosi tuyên bố rời chính trường Mỹ sau 4 thập niên 07/11/2025 05:35

(PLO)- Bà Nancy Pelosi - nữ chủ tịch đầu tiên và duy nhất của Hạ viện Mỹ cho đến nay và là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong đảng Dân chủ trong nhiều thập niên - tuyên bố sẽ từ giã chính trường.

Ngày 6-11, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2026, kết thúc sự nghiệp chính trị kéo dài 4 thập niên của bà, theo hãng tin Reuters.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, bà Pelosi, 85 tuổi, đã mô tả tình yêu của bà dành cho TP San Francisco (bang California), nói rằng trong tất cả các chức danh bà từng nắm giữ, "không có vinh dự nào lớn hơn đối với tôi là được đứng trên sàn Hạ viện và nói rằng tôi đại diện cho người dân San Francisco".

“Tôi sẽ không tái tranh cử vào Quốc hội. Với một trái tim đầy biết ơn, tôi mong chờ năm cuối cùng phục vụ với tư cách là đại diện đáng tự hào của các bạn. Khi chúng ta tiến về phía trước, thông điệp của tôi gửi đến thành phố mà tôi yêu mến là: San Francisco, hãy biết sức mạnh của mình. Chúng ta đã làm nên lịch sử, chúng ta đã đạt được tiến bộ, chúng ta luôn dẫn đầu” - bà Pelosi thông báo.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: @SpeakerPelosi/X

"Và giờ đây, chúng ta phải tiếp tục làm như vậy bằng cách duy trì sự tham gia đầy đủ vào nền dân chủ của chúng ta và đấu tranh cho những lý tưởng của người Mỹ mà chúng ta trân trọng” - cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ nói thêm.

Thông báo này đã chấm dứt những đồn đoán gia tăng trong những ngày gần đây rằng nữ chính trị gia kỳ cựu của đảng Dân chủ sẽ sớm tuyên bố kết thúc sự nghiệp tại quốc hội.

Bà Pelosi được bầu vào quốc hội lần đầu tiên vào năm 1987 và đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ chủ tịch Hạ viện đầu tiên của Mỹ vào năm 2007. Bà vẫn là người phụ nữ duy nhất từng nắm giữ chiếc búa quyền lực này, mà bà giành được sau các cuộc bầu cử năm 2006 và 2018.

Ngay cả bây giờ, mặc dù không còn nắm quyền lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, bà Pelosi vẫn là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng nhất trong đảng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về thông báo trên của bà Pelosi, chỉ trích bà “là một gánh nặng to lớn cho đất nước” và “đã làm việc rất tệ trên phạm vi cả nước, gây ra nhiều thiệt hại về uy tín và danh tiếng".

Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chúc tốt đẹp tới bà Pelosi và ca ngợi bà là "chủ tịch Hạ viện xuất sắc nhất trong lịch sử Mỹ".