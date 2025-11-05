Trung Quốc tạm ngừng áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ 05/11/2025 12:18

(PLO)- Trung Quốc tạm ngừng áp thuế bổ sung 24% với hàng hóa Mỹ một năm, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước.

Ngày 5-11, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc ra thông báo điều chỉnh biện pháp áp thuế đối với hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ, theo sau kết quả đạt được trong các cuộc đàm phán kinh tế - thương mại giữa hai nước hồi tuần trước.

Theo thông báo (đăng trên website của Uỷ ban), kể từ 13 giờ 01 phút ngày 10-11, Trung Quốc sẽ tạm ngừng áp mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ trong vòng 1 năm, nhưng vẫn giữ nguyên mức thuế 10%.

Phái đoàn Mỹ và Trung Quốc tại thượng đỉnh Trump-Tập ở Hàn Quốc ngày 30-10. Ảnh: WHITE HOUSE

Quyết định trên được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 30-10 vừa qua.

Cũng trong ngày 30-10, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố kết quả các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại giữa hai phái đoàn Mỹ-Trung vừa diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Theo người phát ngôn Bộ này, phía Mỹ sẽ hủy bỏ mức thuế 10% được gọi là “thuế fentanyl”, đồng thời gia hạn thêm một năm việc tạm hoãn áp mức thuế 24% đối với hàng hóa Trung Quốc, gồm cả hàng hóa xuất xứ từ Đặc khu hành chính Hong Kong và Ma Cao.

Phía Bắc Kinh sẽ điều chỉnh tương ứng các biện pháp đáp trả đối với những mức thuế nói trên, đồng thời hai bên đã nhất trí tiếp tục gia hạn một số biện pháp miễn trừ thuế quan.

Như một dấu hiệu "hạ nhiệt" căng thẳng, Mỹ đã đồng ý tạm hoãn một năm việc thực thi quy định mới (công bố ngày 29-9) nhằm mở rộng danh sách cấm xuất khẩu. Quy định này nhắm đến các công ty có ít nhất 50% cổ phần thuộc sở hữu của những thực thể đã có tên trong "danh sách đen".

Để đáp lại, Bắc Kinh cũng sẽ tạm hoãn một năm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được công bố ngày 9-10 và cho biết sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các kế hoạch này.

Phía Washington cũng sẽ tạm dừng trong một năm việc thực thi các biện pháp theo Mục 301 nhằm vào ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu của Bắc Kinh.

Đáp lại, Bắc Kinh sẽ tạm hoãn áp dụng các biện pháp trả đũa tương ứng trong cùng khoảng thời gian, kể từ khi biện pháp đình chỉ của Washington có hiệu lực.