Chính phủ Mỹ đóng cửa: Chủ tịch Hạ viện Mỹ đi bước quan trọng 11/10/2025 06:36

(PLO)- Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson vừa có bước đi quan trọng với hy vọng chấm dứt được tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa vốn kéo dài gần 2 tuần và chưa có dấu hiệu sẽ được mở lại.

Trong cuộc họp báo tại Điện Capitol hôm 10-10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết ông sẽ không triệu tập các cuộc họp của Hạ viện cho tới khi các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ gửi đi tín hiệu ủng hộ dự luật chi tiêu tạm thời do đảng Cộng hoà đề xuất để chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa, theo tờ The Hill.

“Chúng tôi [tức Hạ viện Mỹ] sẽ quay trở lại và tiếp tục phiên họp lập pháp ngay khi các thượng nghị sĩ Dân chủ bật đèn xanh trở lại [đối với dự luật chi tiêu tạm thời do đảng Cộng hoà đề xuất]” - ông Johnson nói.

Các nhà lập pháp đảng Cộng hoà hôm 10-10 cho biết cuộc họp Hạ viện tiếp theo vào ngày 14-10 đã bị huỷ. Phát ngôn của ông Johnson ám chỉ rằng 3 ngày họp còn lại trong tuần sau có thể cũng sẽ bị huỷ nếu các thượng nghị sĩ Dân chủ không thay đổi lập trường.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (giữa) trong cuộc họp báo ở Điện Capitol hôm 10-10. Ảnh: THE HILL

Quyết định này của ông Johnson được cho là nhằm gây sức ép tối đa, buộc các thượng nghị sĩ Dân chủ phải ủng hộ dự luật chi tiêu tạm thời vốn do đảng Cộng hoà đề xuất và đã được Hạ viện thông qua từ tháng 9.

Trong 2 tuần qua, dự luật này đã 7 lần được thông qua ở Hạ viện nhưng ngay sau đó thất bại ở Thượng viện do các thượng nghị sĩ Dân chủ đồng loạt phản đối.

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ chỉ trích việc huỷ các cuộc họp Hạ viện và kêu gọi ông Johnson phải tổ chức họp quốc hội để hai đảng Cộng hoà và Dân chủ có thể đàm phán hướng tới một dự luật chi tiêu tạm thời có thể làm hài lòng lưỡng đảng.

Ngay từ khi quyết định huỷ các cuộc họp Hạ viện trong tuần tới chưa được xác nhận, lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Hạ viện - ông Hakeem Jeffries hôm 9-10 đã chỉ trích đảng Cộng hoà “không nghiêm túc về việc mở cửa lại chính phủ”.

Ông Johnson hôm 10-10 bác bỏ cáo buộc rằng quyết định huỷ họp Hạ viện có động cơ chính trị. Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho rằng thay vì tới Điện Capitol họp mà vẫn không thể giúp thông qua dự luật chi tiêu tạm thời ở Thượng viện, các nhà lập pháp nên giúp các cử tri đã bầu cho họ vượt qua những khó khăn do chính phủ đóng cửa.