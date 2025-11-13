Điện Kremlin: Nga sẵn sàng cho kịch bản đối đầu quân sự với phương Tây 13/11/2025 05:17

Ngày 12-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Moscow nhận thức rõ rằng các nước phương Tây đang tái vũ trang để chuẩn bị cho khả năng đối đầu Nga, và hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản này, theo đài RT.

Ông Peskov nói rằng ông đồng tình với Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic, người cảnh báo đầu tuần này rằng quá trình quân sự hóa nhanh chóng của châu Âu đang khiến nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và các quốc gia phương Tây ngày càng lớn.

“Có những xu hướng rõ ràng [ở phương Tây], và điều đó thật tệ. Nhưng chúng tôi luôn biết rằng rủi ro này tồn tại và đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết từ trước để bảo vệ lợi ích và an ninh của mình” - ông Peskov nói.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, chiến dịch tái vũ trang của Liên minh châu Âu (EU), với kế hoạch chi tiêu hàng trăm tỉ euro, đang được biện minh dưới danh nghĩa “mối đe dọa từ Nga”.

Tuy nhiên, Moscow cho rằng những cáo buộc này là ngụy tạo nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề kinh tế và sự bất mãn xã hội trong khối.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Họ đang tự đẩy mình vào việc tăng thêm ngân sách quốc phòng. Ba Lan đã nâng chi tiêu quốc phòng lên gần 5% GDP, và các nước khác cũng đang đi theo hướng đó, dù thực chất họ đang tự hủy hoại nền kinh tế của mình” - ông Peskov nói thêm.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng Nga muốn tránh đưa ra phát biểu trong bối cảnh các luận điệu xoay quanh việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, vì điều đó luôn tiềm ẩn nguy hiểm.

“Các phát ngôn liên quan đến hạt nhân luôn nguy hiểm. Một mặt, vũ khí hạt nhân là công cụ rất hiệu quả cho gìn giữ hòa bình nhờ cơ chế răn đe lẫn nhau, nhưng mặt khác, việc nói về vấn đề này thôi cũng đã nguy hiểm rồi. Thực lòng mà nói, chúng tôi muốn tránh đưa ra bất kỳ tuyên bố nào” - theo người phát ngôn.

Mỹ và châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ thị Lầu Năm Góc ngay lập tức nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, với lý do rằng các quốc gia khác đã bắt đầu thực hiện điều đó.

Trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga ngày 5-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan đặc vụ và cơ quan dân sự thu thập, phân tích thêm thông tin, đồng thời “trình các đề xuất thống nhất về khả năng khởi động công tác chuẩn bị cho thử nghiệm vũ khí hạt nhân”.