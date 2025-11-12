VIDEO: Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ chở 20 người rơi ở Georgia 12/11/2025 05:57

(PLO)- Một máy bay quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở ít nhất 20 người đã rơi tại Georgia sau khi cất cánh từ Azerbaijan. Chưa rõ nguyên nhân và số thương vong.

Ngày 11-11, một máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở ít nhất 20 người đã rơi tại Georgia sau khi cất cánh từ Azerbaijan. Hiện chưa rõ con số thương vong, theo hãng tin Reuters.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các mảnh kim loại của máy bay vương vãi trên một gò cỏ, phần thân máy bay vẫn đang cháy và khói đen bốc cao giữa bầu trời trong xanh.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay xoay tròn lao xuống đất rồi bốc cháy dữ dội.

Video máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vỡ giữa không trung, rơi xuống Georgia ngày 11-11. Nguồn: AL JAZEERA

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tạm dừng bài phát biểu tại thủ đô Ankara để gửi lời chia buồn tới “các liệt sĩ của chúng ta” - cụm từ ông thường dùng không chỉ để chỉ những người hy sinh trong chiến đấu mà còn cả các quân nhân tử nạn trong khi làm nhiệm vụ.

Ông Erdogan, văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chưa cho biết nguyên nhân vụ rơi máy bay, cũng như chưa công bố số người thiệt mạng.

Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ rơi xuống Georgia ngày 11-11. Nguồn: THE TIMES OF ISRAEL

Truyền thông địa phương cho hay trên chiếc máy bay quân sự do Mỹ sản xuất có cả nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, nhưng không nêu con số cụ thể.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay có 20 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ trên khoang, bao gồm cả phi hành đoàn, nhưng không cung cấp thêm thông tin về khả năng có người mang quốc tịch khác.

Sau vụ việc, Tổng thống Erdogan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Azerbaijan - ông Ilham Aliyev. Ông Aliyev sau đó cho biết ông đã trao đổi về “tin tức bi thảm liên quan đến các quân nhân thiệt mạng” trong vụ rơi máy bay.

Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia cho biết đang phối hợp tiếp cận hiện trường thuộc khu vực Sighnaghi, vùng Kakheti.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết người đồng cấp Georgia - ông Gela Geladze, đã tiếp cận được xác máy bay vận tải C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 17 chiều 11-11 (giờ địa phương) và các hoạt động tìm kiếm - cứu nạn vẫn đang tiếp tục.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ - ông Tom Barrack viết trên mạng xã hội X rằng ông “vô cùng đau buồn trước vụ rơi máy bay thảm khốc của Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay”, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và khẳng định Mỹ “luôn sát cánh cùng các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi”.

Tập đoàn Mỹ Lockheed Martin, nhà sản xuất dòng C-130 Hercules được không quân nhiều nước trên thế giới sử dụng rộng rãi, đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ rơi máy bay cũng như tới Không quân và người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng của mình bằng mọi cách trong quá trình điều tra” - người phát ngôn của công ty, ông Chris Karns, cho biết.

C-130 Hercules là loại máy bay vận tải quân sự bốn động cơ tua-bin cánh quạt, có khả năng cất - hạ cánh trên đường băng dã chiến.

Dòng máy bay này được thiết kế để chở hàng hóa, binh sĩ và trang thiết bị, đồng thời có thể được điều chỉnh cho nhiều mục đích khác như máy bay tấn công, đổ bộ đường không hoặc trinh sát.

Hiện nay, C-130 Hercules được xem là một trong những máy bay vận tải chiến thuật chủ lực của nhiều lực lượng không quân trên thế giới.