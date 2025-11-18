Báo Nga: Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu bị nhắm mục tiêu ám sát khi đi thăm mộ người thân 18/11/2025 07:02

(PLO)- Báo Nga dẫn nguồn tin độc quyền rằng Thư ký Hội đồng An ninh liên bang, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu là mục tiêu "cấp cao nhất" trong âm mưu ám sát ở Moscow mà FSB ngăn chặn hồi tuần trước.

Thư ký Hội đồng An ninh liên bang, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu được cho là đã bị Ukraine nhắm mục tiêu ám sát khi ông thăm mộ người thân tại Nghĩa trang Troyekurovskoye (Moscow, Nga) hồi tuần trước, tờ Moskovsky Komsomolets hôm 17-11 đưa tin.

Trước đó, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) hôm 14-11 tuyên bố đã ngăn chặn thành công một âm mưu do tình báo Ukraine giật dây nhằm ám sát “một trong những quan chức cấp cao nhất” của Nga tại Nghĩa trang Troyekurovskoye, song không nêu rõ quan chức này là ai.

Moskovsky Komsomolets hôm 17-11 dẫn “nguồn tin độc quyền” cho biết quan chức bị nhắm mục tiêu án sát chính là ông Shoigu.

Thư ký Hội đồng An ninh liên bang, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Văn phòng ông Shoigu và FSB chưa bình luận về thông tin này.

Theo thông báo ban đầu của FSB, 3 nghi phạm đã bị bắt giữ, bao gồm một người có nguồn gốc Trung Á nhập cư bất hợp pháp vào Nga và 2 người là các đối tượng nghiện ma tuý từng bị kết án ở Nga.

Trong quá trình điều tra, lực lượng an ninh đã thu giữ các thiết bị liên lạc chứa thư từ trao đổi của 3 đối tượng trên với nhân viên tình báo Ukraine, cùng một camera có khả năng truyền dữ liệu trực tiếp ra nước ngoài (được ngụy trang thành bình hoa) để điệp viên Ukraine giám sát và điều khiển 3 đối tượng trên hành động tại Nghĩa trang Troyekurovskoye.

FSB cũng lưu ý rằng cơ quan này đã thu được thông tin về những tội ác tương tự đang được lên kế hoạch ở các khu vực khác của Nga.

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc của phía Nga.