Chiến sự Nga - Ukraine 21-11: Ukraine rất khó khăn tại Zaporizhzhia, khả năng mất vùng Donbass 21/11/2025 06:42

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với 112 cuộc giao tranh trong ngày; 14 người vẫn mất tích sau khi chung cư 9 tầng ở Lviv trúng không kích; Có tin kế hoạch hòa bình mới của Mỹ sẽ buộc Ukraine phải nhượng bộ lớn.

Chiến sự Nga - Ukraine leo thang tiếp tục nóng với các diễn biến trên chiến trường và trên mặt trận ngoại giao.

Ukraine bác tin Nga kiểm soát TP chiến lược ở Kharkiv

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 20-11 có 112 cuộc giao tranh trên tiền tuyến, trong đó quân Nga vẫn hoạt động mạnh nhất tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

﻿ Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Ngày qua, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại TP Ternopil (tỉnh Lviv) đã bước sang ngày thứ hai, và 14 người vẫn mất tích sau vụ tấn công của Nga.

“Hơn 230 nhân viên cứu hộ từ 9 khu vực của Ukraine đang tham gia vào chiến dịch này. Tại một số khu vực, công việc chỉ có thể thực hiện thủ công do thiệt hại nghiêm trọng và các công trình bị vỡ vụn” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Ukraine nói rằng Nga ngày 19-11 đã tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực của Ukraine. Các khu vực ở phía tây Ukraine, bao gồm Ternopil, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk và Lviv, nằm cách tiền tuyến và biên giới Nga hơn 500 km, đã bị tấn công.

Theo Cơ quan Khẩn cấp Ukraine, một cuộc không kích của Nga vào một tòa nhà chung cư ở TP Ternopil đã khiến 28 người thiệt mạng, 94 người bị thương.

. Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov đưa tin rằng Nga ngày 20-11 đã tấn công TP Zaporizhzhia, có nhiều thương vong.

“Quân Nga đang tấn công Zaporizhzhia và trực tiếp vào trung tâm khu vực. Một tiếng nổ đã vang lên ở một trong những quận của TP Zaporizhzhia” - ông Fedorov viết trên Telegram.

Cũng theo ông Fedorov, dù tình hình ở Zaporizhzhia đang rất khó khăn, đặc biệt là ở TP Huliaipole, nhưng hiện tại chưa có "cuộc sơ tán quy mô lớn" nào khỏi khu vực này.

“Không có đợt sơ tán hàng loạt nào khỏi Zaporizhzhia. Tại một số cộng đồng nơi chúng tôi thấy tình hình leo thang, chúng tôi hiện đang đảm bảo việc sơ tán người dân, nhưng chỉ là vài chục người” - ông Fedorov cho biết.

. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - ông Valery Gerasimov rằng quân đội Nga đã chiếm kiểm soát TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) vào ngày 20-11, theo tờ Kyiv Independent.

Tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine được đưa ra trong bối cảnh ông Gerasimov được cho là đã thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Moscow kiểm soát Kupiansk.

“Kupiansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Các hoạt động chống phá hoại và chống lại các nhóm trinh sát và phá hoại của đối phương vẫn đang diễn ra trong và xung quanh Kupiansk” - theo tuyên bố.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cáo buộc Nga “tiếp tục đưa ra những thông tin khiêu khích”, đồng thời nói thêm rằng thông tin sai lệch này nhằm mục đích che giấu những tổn thất “nghiêm trọng” của Nga.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

CNN: Kế hoạch hòa bình mới của Mỹ buộc Ukraine phải nhượng bộ lớn

Một đề xuất hòa bình mới cho Ukraine do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo có thể yêu cầu Kiev nhượng lại vùng Donbass và hạn chế quy mô quân đội để đổi lấy bảo đảm an ninh từ Mỹ, đài CNN ngày 20-11 dẫn nguồn tin từ các quan chức phương Tây.

Các quan chức Mỹ cho biết kế hoạch vẫn trong quá trình hoàn thiện, và bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ đòi hỏi nhượng bộ từ cả hai phía, không chỉ từ Ukraine.

Một số điểm đang được đồn đoán chưa phải cuối cùng và gần như chắc chắn sẽ thay đổi, các quan chức nói.

Ngày qua, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll. Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết ông đã đồng ý phối hợp với chính quyền ông Trump về kế hoạch mới.

Kế hoạch gồm 28 điểm, đã được Tổng thống Trump xem xét và ủng hộ, là nỗ lực mới nhất của Nhà Trắng nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Một số điều khoản của kế hoạch - trong đó có những nhượng bộ lãnh thổ ở các khu vực hiện không do Nga kiểm soát - trước đây vốn là điều Ukraine không chấp nhận. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng đang có một cơ hội mới để khởi động lại các cuộc thảo luận hòa bình.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 20-11 bác bỏ ý kiến cho rằng kế hoạch quá thiên về Nga, và cho biết Mỹ đã “trao đổi bình đẳng với cả hai bên” để xây dựng nó.

“Đây là một kế hoạch tốt cho cả Nga lẫn Ukraine, và chúng tôi tin rằng cả hai phía đều có thể chấp nhận. Chúng tôi đang nỗ lực rất lớn để hoàn tất nó” - bà Leavitt nói.

Ông Putin: "Mục tiêu của Chiến dịch quân sự đặc biệt phải đạt được"

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại sở chỉ huy của Nhóm tác chiến phía Tây (Nga) ngày 20-11. Ảnh: TASS

Ngày 20-11, phát biểu tại sở chỉ huy của Nhóm tác chiến phía Tây (Nga), Tổng thống Putin nói rằng mục tiêu chính của Moscow là đạt được các mục tiêu của Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine “một cách vô điều kiện”, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng ta có nhiệm vụ và mục tiêu riêng. Nhiệm vụ hàng đầu là hoàn thành vô điều kiện các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt” - ông Putin phát biểu.

Ông Putin nói rằng người dân Nga đặt hy vọng vào sự lãnh đạo của đất nước, lực lượng vũ trang và mong đợi những kết quả cần thiết từ Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Về tình hình tiền tuyến, ông Putin cho biết quân đội Nga hiện đã tham gia chiến đấu trong phạm vi TP Konstantinovka (Donetsk).

Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu quân đội “tập trung chặt chẽ vào tình hình ở Konstantinovka”, lưu ý rằng, theo ông được biết, giao tranh đã diễn ra bên trong các khu định cư ở đây.

Ukraine chưa thông tin về tình hình Konstantinovka.

Ukraine tấn công Belgorod bằng 90 UAV trong ngày

TASS dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Belgorod (Nga) rằng Ukraine ngày 20-11 đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công trên khắp Belgorod, sử dụng hơn 90 máy bay không người lái (UAV) và bắn hơn 8 loại đạn dược.

Các cuộc tấn công gây hư hại cho nhiều tòa nhà nhưng không có ghi nhận thương vong về người.

Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công trên.