Chiến sự Nga - Ukraine 20-11: Kinh hoàng chung cư 9 tầng ở Lviv trúng không kích, 145 người chết, mất tích và bị thương 20/11/2025 07:18

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine; Không quân Ukraine nói F-16 đã bắn hạ 1.300 “mối đe dọa trên không” trong năm qua;

Chiến sự Nga - Ukraine leo thang nghiêm trọng với đòn không kích quy mô lớn của Nga vào hạ tầng ở Ukraine.

Ukraine: Nga không kích dữ dội Lviv, 26 người chết, 26 người mất tích

. Ngày 19-11, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Ihor Klymenko nói rằng cuộc tấn công của Nga vào tòa nhà chung cư 9 tầng ở TP Ternopil (Lviv) đã làm 26 người chết, 93 người bị thương và 26 người vẫn mất tích, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước. Điều quan trọng nhất là tìm kiếm tất cả những người có thể đang nằm dưới đống đổ nát” - ông Klymenko nói.

Hiện trường vụ tòa nhà chung cư 9 tầng ở TP Ternopil (Lviv, Ukraine) trúng không kích ngày 19-11. Ảnh: TELEGRAM

Ukraine nói rằng Nga đã sử dụng 476 máy bay không người lái (UAV) và 48 tên lửa (bao gồm 47 tên lửa hành trình và 1 tên lửa đạn đạo) trong cuộc tấn công này - một trong những cuộc không kích quy mô lớn nhất nhắm vào Lviv.

Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 442 UAV, 34 tên lửa hành trình Kh-101 và 7 tên lửa hành trình Kalibr. Trong khi đó, 7 tên lửa và 34 UAV đã tấn công 14 địa điểm, các mảnh vỡ từ UAV và tên lửa bị bắn hạ rơi xuống 6 địa điểm.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục sau cuộc tấn công của Nga vào Ternopil rạng sáng 19-11.

“Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang hoạt động tại Ternopil để giúp đỡ các nạn nhân và cứu sống càng nhiều người càng tốt. Các điểm hỗ trợ đã được thiết lập” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Thị trưởng TP Ternopil - ông Serhii Nadal ngày 19-11 cho biết TP sẽ để tang trong 3 ngày 19, 20 và 21-11 để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tấn công này.

. Tại tỉnh Kherson, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong ngày qua, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin báo cáo về 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga tại TP Kostiantynivka.

Tại tỉnh Kharkiv, Nga đã tấn công TP Kharkiv bằng 19 UAV Geran-2, khiến 46 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov.

Ở tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine nói rằng Nga đã tấn công quận Nikopol, khiến 3 người bị thương.

. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ước tính rằng kể từ đầu chiến sự Nga đã tổn thất khoảng 1.161.230 quân tại Ukraine, bao gồm 850 thương vong trong ngày 19-11.

. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Không quân Ukraine: F-16 đã bắn hạ 1.300 “mối đe dọa trên không”

Ngày 19-11, Không quân Ukraine nói rằng các tiêm kích F-16 do phi công Ukraine điều khiển đã bắn hạ tổng cộng 1.300 “mối đe dọa trên không” kể từ tháng 8-2024.

“Bằng cách áp dụng các chiến thuật sáng tạo của riêng mình trong tác chiến không đối không và phòng không, các kíp chiến đấu Ukraine tiếp tục duy trì hiệu quả ổn định trong việc đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương” - Không quân Ukraine viết trên Facebook.

“Riêng F-16 đã được ghi nhận đánh chặn hơn 1.300 mối đe dọa trên không. Trong cuộc tấn công hôm nay, các phi công F-16 và Mirage 2000 đã đánh chặn và bắn rơi ít nhất 10 tên lửa hành trình của Nga” - lực lượng này cho biết thêm.

Thông tin mới về khuôn khổ hoà bình mới của Mỹ

Mỹ bắt đầu thử nghiệm một khuôn khổ hòa bình mới cho xung đột Nga-Ukraine, gây lo ngại cho các quan chức Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Mỹ nói với Kyiv Independent rằng một kế hoạch hòa bình mới đang được Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff soạn thảo.

Ông Witkoff đang liên lạc trực tiếp với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev - nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow trong các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: POLITICO

Một nguồn tin khác từ chính quyền ông Trump xác nhận với trang tin Axios rằng Mỹ đã bắt đầu thông báo cho đại diện Ukraine và châu Âu về kế hoạch này.

Washington đã ngụ ý rằng Ukraine nên chấp nhận một khuôn khổ chấm dứt chiến tranh, trong đó Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ và từ bỏ một số hệ thống vũ khí.

Các đề xuất được báo cáo cũng bao gồm việc giảm quy mô quân đội Ukraine, cùng một số nhượng bộ khác.

Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Mỹ cho rằng Washington dường như đang dịch chuyển theo khuôn khổ phù hợp với yêu cầu của Nga.

Trong các vòng đàm phán trước đây, Moscow từng giảm bớt một số yêu cầu, tập trung chủ yếu vào nhượng bộ lãnh thổ từ Ukraine.

Một nguồn tin quen thuộc với đề xuất của Mỹ cho biết Nga gần đây đã cứng rắn trở lại do nhận thấy tình hình Ukraine trên tiền tuyến đang xấu đi cũng như bê bối tham nhũng của một số quan chức Kiev.

Ngày 18-11, Tổng thống Zelensky thông báo ông sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ để “hồi sinh các cuộc đàm phán” với Nga, đánh dấu những nỗ lực mới nhằm mở nhiều kênh đàm phán.

Nga nhắm vào cơ sở công nghiệp, năng lượng và quân sự của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng Nga ngày 19-11 đã tấn công các địa điểm quân sự-công nghiệp và năng lượng ở miền tây Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào các cơ sở dân sự, theo hãng thông tấn TASS.

Theo dữ liệu mới nhất của bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.340 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng Nga đã phá hủy 2 bệ phóng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) do Mỹ sản xuất và tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng đường sắt và năng lượng của Ukraine trong ngày 19-11.

Hạm đội Biển Đen của Nga cũng phá hủy 2 UAV của hải quân Ukraine ở Biển Đen. Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 93 UAV và 4 tên lửa ATACMS của Ukraine trong ngày.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.