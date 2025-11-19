Điện Kremlin: Phương Tây phải nhận ra tiền viện trợ Ukraine đang bị đánh cắp 19/11/2025 09:47

(PLO)- Giữa lúc chính quyền Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đang rung chuyển vì đại án tham nhũng, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên tiếng rằng các chính phủ phương Tây cần nhận ra rằng tiền viện trợ Ukraine đang bị biển thủ.

Ngày 18-11, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng đại án tham nhũng gần đây ở Ukraine cho thấy tình trạng tham nhũng ở Kiev đã vượt ngoài tầm kiểm soát, theo đài RT.

Đại án tham nhũng này có liên quan đối tác kinh doanh lâu năm của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cùng một số quan chức cấp cao của Kiev.

Ông Peskov nói thêm rằng vấn đề này là “cơn đau đầu” lớn đối với các bên bảo trợ cho Kiev, trong bối cảnh quan chức Ukraine bị cáo buộc biển thủ các khoản viện trợ tài chính.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Đây khó có thể chỉ còn là vấn đề nội bộ của Ukraine. Đó là tiền của nước ngoài đang bị đánh cắp” - ông Peskov nói, đồng thời cho rằng số tiền mà chính quyền Mỹ trước đây viện trợ Ukraine “có lẽ đã bị đánh cắp phần lớn”.

Theo ông Peskov, đã đến lúc các nhà bảo trợ phương Tây của Kiev phải nghĩ đến tiền của chính họ và của người đóng thuế.

"Chính quyền Kiev rõ ràng đang trật khỏi đường ray” - người phát ngôn Điện Kremlin nói, cho rằng cả tình hình trên chiến trường lẫn sự hoài nghi từ các lãnh đạo phương Tây đều đang bất lợi cho Ukraine.

Hôm 10-11, Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) cáo buộc ông Timur Mindich - từng là đối tác kinh doanh của ông Zelensky - cầm đầu một đường dây tham nhũng nhằm kiểm soát các doanh nghiệp nhà nước trọng yếu, trong đó có Energoatom - tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Ukraine.

NABU cho biết nhóm tội phạm đã nhận hối lộ từ các nhà thầu của Energoatom, với mức 10-15% giá trị mỗi hợp đồng, cũng như đã rửa tiền khoảng 100 triệu USD.