Chiến sự Nga-Ukraine 19-11: 150 cuộc giao tranh khắp Ukraine, gần 2.300 lính thiệt mạng hai bên; Tên lửa ATACMS tấn công lãnh thổ Nga 19/11/2025 08:03

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine leo thang mạnh, khi giao tranh dữ dội nhiều mặt trận; Ukraine dùng tên lửa ATACMS của Mỹ tấn công Nga; Moscow nói về mong muốn "tái khởi động" đàm phán của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang mạnh, trong bối cảnh Ukraine nói dùng tên lửa ATACMS của Mỹ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ukraine xác nhận dùng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất tấn công Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 18-11 cho biết nước này đã sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất để tấn công mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, sau nhiều tháng bị hạn chế vì quy trình rà soát của Lầu Năm Góc, theo tờ The Kyiv Independent.

Dù đây là vụ tấn công ATACMS đầu tiên được Bộ Tổng tham mưu xác nhận, truyền thông trước đó cho biết Ukraine đã lần đầu sử dụng ATACMS trên lãnh thổ Nga vào ngày 19-11-2024, nhằm vào một kho vũ khí tại thị trấn Karachev ở miền tây nước Nga.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vụ tấn công ngày 18-11 là “diễn biến quan trọng cho thấy cam kết kiên định của Ukraine đối với chủ quyền của mình”.

“Bất chấp áp lực từ các chiến dịch tấn công của Nga, Ukraine vẫn kiên cường, thể hiện quyết tâm và sự bền bỉ trong việc bảo vệ quê hương. Việc sử dụng năng lực tấn công tầm xa, bao gồm hệ thống như ATACMS, sẽ tiếp tục” - tuyên bố nêu.

Chi tiết về vụ tấn công chưa được công bố tại thời điểm đăng tải.

Thông tin trên được đưa ra sau nhiều tháng Kiev bị cơ chế rà soát của Lầu Năm Góc chặn việc dùng tên lửa Mỹ tấn công sâu vào Nga, khiến Kiev không thể triển khai ATACMS trên lãnh thổ Nga từ cuối mùa xuân, theo tờ The Wall Street Journal.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

ATACMS là tên lửa đạn đạo do Mỹ cung cấp, có tầm bắn tối đa 300 km. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới lỏng hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng ATACMS vào tháng 11-2024, cho phép Kiev triển khai chúng nhằm vào mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga.

Ukraine lần đầu nhận các phiên bản ATACMS tầm ngắn vào mùa thu năm 2023. Đến mùa xuân năm 2024, Mỹ bắt đầu chuyển giao các mẫu nâng cấp. Khi đó, Kiev chỉ được phép dùng số tên lửa này để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát.

Giao tranh dữ dội khắp nơi

. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong ngày qua hai bên xảy ra tới 150 cuộc đụng độ. Ukraine cho biết họ tiếp tục đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga và gây thiệt hại bằng hỏa lực chính xác.

Trong ngày qua, Ukraine nói Nga thực hiện 1 cuộc tấn công tên lửa, 33 cuộc không kích, thả 62 bom dẫn đường, triển khai 2.440 UAV cảm tử và 2.999 lần pháo kích vào trận địa Ukraine và khu dân cư.

. Tình hình giao tranh ghi nhận căng thẳng trên hầu hết các mặt trận, đặc biệt các khu vực Lyman, Kupiansk, Kostiantynivka và các hướng Bắc - Nam Slobozhanske, nơi nhiều đợt tấn công vẫn còn tiếp diễn.

Các vị trí quanh Sloviansk và Kramatorsk cũng chịu áp lực lớn khi Nga tìm cách phá vỡ phòng tuyến.

. Riêng tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), điểm nóng nhất trong ngày, Nga mở 47 đợt tấn công vào nhiều khu vực, trong đó tính tới rạng sáng 19-11 còn 4 điểm giao tranh vẫn chưa dứt.

Tại mặt trận này, Ukraine cho biết 68 binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến, 15 UAV bị bắn hạ và nhiều mục tiêu hậu cần bị phá hủy.

. Bộ Tổng tham mưu ghi nhận Lữ đoàn 426 UAV vì đã gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng và khí tài Nga trong ngày.

. Bộ này cho hay trong ngày qua quân Kiev đã loại khỏi vòng chiến 960 binh sĩ Nga.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu định cư, hạ gần 1.300 lính Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18-11 cho biết các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã “giải phóng” khu định cư Tsegelnoye ở Kharkiv, trong khi Nhóm tác chiến phía Đông tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine và kiểm soát Nechayevka ở tỉnh Dnepropetrovsk.

Cũng theo phía Nga, Ukraine đã mất khoảng 1.290 binh sĩ trên toàn chiến tuyến trong ngày qua, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Moscow cho biết lực lượng Ukraine chịu tổn thất nặng nhất tại các khu vực chịu trách nhiệm của các Nhóm tác chiến Trung tâm, Đông và Tây, trong đó thiệt hại nặng nề về nhân lực lẫn khí tài (bao gồm xe bọc thép, xe cơ giới, pháo và một số hệ thống tác chiến điện tử).

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc, Tây, Nam, Trung tâm, Đông và Dnepr đều ghi nhận những bước tiến lớn trên chiến trường và phá hủy nhiều kho hậu cần, trạm tác chiến điện tử và cơ sở triển khai của Ukraine tại các vùng Donetsk, Zaporizhia, Dnepropetrovsk, Sumy và Kharkiv.

Ngoài giao tranh trên mặt đất, Nga cho biết đã tấn công các mục tiêu năng lượng, đường sắt, đồng thời đánh trúng một tàu quân sự chở khí tài của Ukraine. Cùng trong ngày qua, lực lượng phòng không Moscow tuyên bố bắn hạ 206 UAV và 3 bom dẫn đường của Kiev.

Nga bình luận về mong muốn “tái khởi động” đàm phán của ông Zelensky

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 18-11 cho biết các nhà ngoại giao Nga không được mời tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự sáng kiến mà Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky gọi là nỗ lực “hồi sinh” các cuộc đàm phán hòa bình, theo đài RT.

Ông Zelensky dự kiến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19-11, trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài. Trước đó, phát biểu tại Tây Ban Nha, ông Zelensky nói chính quyền của ông đang “chuẩn bị tái khởi động đàm phán” từng tổ chức ở TP Istanbul, và “đã xây dựng các giải pháp sẽ đề xuất với các đối tác”.

“Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Kiev” - ông Peskov nói, đồng thời lưu ý rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng dự kiến gặp ông Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Peskov khẳng định Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, và lập trường của Nga “đã được truyền đạt rất rõ cho Washington, Ankara và Kiev”.

Chuyến thăm của ông Zelensky tới một số nước phương Tây tuần này được giới quan sát xem là nỗ lực củng cố sự ủng hộ, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại viện trợ nước ngoài cho Kiev có thể bị cắt giảm do rủi ro thất thoát. Mối lo ngại này xuất phát từ đại án tham nhũng gần đây ở Kiev.

Thổ Nhĩ Kỳ từng chủ trì các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev năm 2022. Kiev ban đầu chấp thuận một dự thảo thỏa thuận nhưng sau đó đã rút khỏi tiến trình và theo đuổi mục tiêu giành lợi thế trên chiến trường.

Đàm phán nối lại ngắn ngủi trong năm nay, mang lại một số tiến triển nhân đạo như trao đổi tù binh, nhưng không đạt kết quả về các vấn đề chính trị và an ninh rộng hơn.

Moscow khẳng định họ ưu tiên giải pháp đàm phán, nhưng lập luận rằng lập trường cứng rắn của Kiev khiến Nga “không còn lựa chọn” ngoài việc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu quân sự.