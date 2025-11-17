Chiến sự Nga-Ukraine 17-11: Ukraine nói đẩy lùi quân Nga tại Dnipropetrovsk; Moscow tuyên bố đạt bước tiến ở Zaporizhia 17/11/2025 08:35

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine nói đẩy lùi quân Nga tại Dnipropetrovsk; Moscow tuyên bố đạt bước tiến ở Zaporizhia; Nga nói đang tích cực thảo luận với Mỹ về việc giải quyết xung đột Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua ghi nhận những diễn biến nóng trên khắp các mặt trận.

Ukraine nói đẩy lùi quân Nga tại Dnipropetrovsk

. Ngày 16-11, phía Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng xe bọc thép của lực lượng Nga vào Novopavlivka, ngôi làng tiền tuyến nằm trên vùng cao chiến lược giữa ranh giới 2 tỉnh Dnipropetrovsk và Donetsk.

Lực lượng Ukraine nói rằng Nga đã lợi dụng thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế để tìm cách đột phá, nhưng đòn tấn công đã bị đánh bật, theo tờ The Kyiv Independent.

Ngày 14-11, dưới lớp sương mù dày đặc, lực lượng Nga “thiết lập một cầu phao giữa Yalta và Dachnyi và đưa khoảng 10 đơn vị khí tài qua đây”, theo nhóm phân tích bản đồ Deep State.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Theo Deep State, binh sĩ Nga đã tản ra khu vực trung tâm và phía nam làng, sau đó trú ẩn trong các tầng hầm.

Lữ đoàn Cơ giới 42 xác nhận với trang tin quân sự Ukraina Militarnyi rằng một số khu vực phòng tuyến của Ukraine đã bị xuyên thủng.

“Quân Nga xâm nhập vào vị trí của chúng tôi. Tuy nhiên, các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) của Ukraine đã nhanh chóng phản ứng trước mọi hoạt động gần khu vực triển khai” - thông báo nêu rõ.

Quân đoàn 9 của Ukraine cũng công bố video cho thấy các xe bọc thép của Nga bị phá hủy trong đợt tấn công nhằm vào vị trí của Lữ đoàn Cơ giới 42 và Lữ đoàn Đổ bộ đường không 46.

“Hai bên giao chiến khiến đối phương chịu tổn thất đáng kể về trang bị và nhân lực. Công tác rà soát và làm sạch khu vực đang được tiến hành. Tình hình nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng phòng vệ” - lực lượng này cho biết.

Hiện chưa rõ liệu có đơn vị Nga nào củng cố được vị trí trong Novopavlivka hay không.

Nằm trên rìa một vùng cao có ý nghĩa chiến lược, Novopavlivka và khu vực phòng thủ xung quanh nhiều tháng qua đã cản trở các đợt tấn công của Nga dọc tuyến biên giới giữa hai tỉnh Dnipropetrovsk và Donetsk.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phòng tuyến Ukraine trên toàn mặt trận chịu sức ép lớn suốt mùa giao tranh mùa thu, lực lượng Nga tiếp tục gia tăng sức ép đặc biệt tại khu vực phía nam thuộc tỉnh Zaporizhia.

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Vũ trang Ukraine cho biết trên Facebook rằng trong ngày 16-11 đã xảy ra 195 cuộc đụng độ giữa lực lượng phòng vệ Ukraine và quân Nga, trong đó hơn 1/3 diễn ra tại hướng Pokrovsk.

Theo phía Ukraine, Nga đã thực hiện 43 cuộc không kích, thả 105 quả bom dẫn đường, triển khai 2.322 UAV cảm tử và nã 3.274 quả đạn pháo vào các vị tri đóng quân và khu định cư ở Ukraine.

Bộ này cho hay trong ngày qua quân Kiev đã loại khỏi vòng chiến 860 binh sĩ Nga.

Ukraine và Hy Lạp ký thỏa thuận nhập LNG

Theo The Kyiv Independent, Ukraine và Hy Lạp đã ký thỏa thuận nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ cho quý I-2026, trong bối cảnh Ukraine tìm cách bảo đảm nguồn năng lượng giữa các đợt tấn công của Nga vào hạ tầng điện.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky công bố thỏa thuận tại cuộc họp báo với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ở Athens, cho biết đây là phần quan trọng của kế hoạch bảo đảm đủ khí đốt cho mùa đông.

Ukraine hiện cần thêm khoảng 4,4 tỉ m³ khí và thiết bị mới để khắc phục tình trạng mất điện do các cuộc không kích.

Theo ông Mitsotakis, LNG của Mỹ sẽ được vận chuyển qua “hành lang dọc” từ cảng Alexandroupolis (Hy Lạp) đến Odessa (Ukraine), đi qua Bulgaria, Romania và Moldova, qua đó biến Hy Lạp thành cửa ngõ mới cho khí đốt của Mỹ vào châu Âu.

Ông Zelensky cảm ơn Mỹ và các đối tác quốc tế hỗ trợ dự án, nói rằng Ukraine có thể nhận năng lượng từ Mỹ thông qua hệ thống hạ tầng của Hy Lạp.

Thỏa thuận gồm nguồn cung khí cho quý I-2026 và các hợp tác dài hạn nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Tập đoàn DEPA của Hy Lạp cho biết đã ký thư bày tỏ ý định với Naftogaz về việc cung cấp khí đốt cho Ukraine từ tháng 12-2025 đến tháng 3-2026.

Nga tuyên bố đạt bước tiến lớn ở Zaporizhia

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã kiểm soát hai khu định cư Malaya Tokmachka và Rovnopolye ở tỉnh Zaporizhia, theo hãng thông tấn TASS.

“Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến miền Đông đã giành quyền kiểm soát Rovnopolye nhờ các hành động dứt khoát. Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến quân Dnieper đã hoàn tất việc kiểm soát Malaya Tokmachka” - thông báo nêu.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã bắn hạ hai tên lửa Neptune và 197 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày qua.

“Lực lượng phòng không đã phá hủy 1 bom lượn dẫn đường, 4 quả rocket từ hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất, 2 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune và 197 UAV cánh cố định” - bộ này cho biết.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Cơ quan này cũng nói rằng Cụm quân Trung tâm đang tiến hành “rà soát, truy quét” tại khu định cư Rovnoye ở Donetsk. Đơn vị này tiếp tục tiến lên tại khu vực Vostochny và phần phía nam thành phố Myrnohrad (đều ở Donetsk).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này cũng đã tấn công các cơ sở thuộc lĩnh vực năng lượng - nhiên liệu mà họ nói là được Ukraine sử dụng cho mục đích quân sự. Bộ này tuyên bố quân đội Ukraine đã thiệt hại khoảng 1.250 binh sĩ trong khu vực chiến sự trong ngày qua.

Mỹ và Nga ‘đang tích cực thảo luận’ về việc giải quyết xung đột Ukraine

Ngày 16-11, ông Yuri Ushakov - trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin - cho biết Moscow và Washington vẫn duy trì đối thoại về việc giải quyết xung đột Ukraine theo những hiểu biết đạt được tại cuộc gặp của lãnh đạo 2 nước ở bang Alaska (Mỹ) hồi tháng 8, đài RT đưa tin.

Dù hội nghị thượng đỉnh không tạo ra đột phá, Moscow đánh giá tích cực điều mà họ gọi là sự sẵn sàng của Washington trong vai trò trung gian và xem xét các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Nga đang nhận được “nhiều tín hiệu” từ Mỹ, và cuộc gặp tại Anchorage vẫn là cơ sở cho các cuộc trao đổi, ông Ushakov nói.

“Chúng tôi tin rằng đây là hướng đi phù hợp” - ông nói thêm. Theo ông Ushakov, những hiểu biết đạt được vẫn có giá trị vì Washington chưa bao giờ tuyên bố rằng chúng không còn hiệu lực.

Trợ lý tổng thống Nga thừa nhận tiến trình hòa bình và các thỏa thuận đạt được ở Alaska không được Kiev và một số nước châu Âu ủng hộ, và điều này cho thấy họ muốn kéo dài giao tranh.