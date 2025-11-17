Ukraine chật vật trước đà tiến của Nga trên chiến trường 17/11/2025 05:30

(PLO)- Tình hình khó khăn ở thành trì chiến lược Pokrovsk, mất nhiều khu vực tại Zaporizhzhia,... liệu Ukraine sẽ xoay sở thế nào trước hàng loạt bất lợi trên chiến trường?

Như những mùa đông trước, mùa đông năm nay được dự đoán sẽ tiếp tục gây khó khăn cho Ukraine trên chiến trường, nhất là trong bối cảnh Kiev đang chịu áp lực rất lớn từ các bước tiến liên tục của Nga, cũng như tình trạng thiếu nhân lực và tài chính.

Các cuộc tấn công và đà tiến dồn dập của Nga

Một trong những cuộc tấn công đáng chú ý nhất của Nga những ngày gần đây là đòn không kích trên khắp Ukraine vào ngày 14-11 khiến 8 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và làm hư hại Đại sứ quán Azerbaijan tại thủ đô Kiev.

Mục tiêu của cuộc tấn công vẫn chưa rõ ràng nhưng phía Ukraine nói rằng Nga gần đây thường xuyên nhắm vào lưới điện nhằm đẩy Ukraine vào tình trạng mất điện khi mùa đông đang đến gần.

“Đây là một cuộc tấn công được tính toán kỹ lưỡng nhằm gây ra thiệt hại tối đa cho người dân và cơ sở hạ tầng dân sự. Chỉ riêng tại Kiev, hàng chục tòa nhà chung cư đã bị hư hại” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội.

Tuần trước, công ty năng lượng nhà nước Ukraine Tsentrenergo nói rằng một vụ tấn công của Nga đã khiến công ty phải dừng hoạt động tại các nhà máy ở khu vực Kiev và Kharkiv. “Cuộc tấn công gần đây nhất diễn ra chưa đầy một tháng trước và giờ đây đối phương đã tấn công toàn bộ công suất phát điện của chúng tôi cùng một lúc” - Tsentrenergo, đơn vị sản xuất khoảng 8% điện năng của Ukraine, cho biết.

Những đòn tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng diễn ra song song với bước tiến của Nga trên chiến trường.

Binh sĩ Ukraine đứng trước những tòa nhà chung cư bị phá hủy ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) hồi tháng 10. Ảnh: CƠ QUAN BIÊN PHÒNG NHÀ NƯỚC UKRAINE

Tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) - nơi hai bên giằng co trong 21 tháng qua, giao tranh trong nội đô đã dữ dội hơn trong vài ngày gần đây, sau khi binh lính Nga lọt được vào TP. Đài CNN dẫn lời những người trực tiếp chiến đấu rằng Ukraine hiện nay gần như chắc chắn thất thủ ở Pokrovsk.

Dù Kiev bác bỏ tuyên bố của Nga rằng lực lượng Ukraine ở Pokrovsk đã bị bao vây, nhưng binh lính Ukraine trên chiến trường mô tả một thực tế ngày càng u ám.

“Tình hình rất khó khăn, mọi hình thức giao tranh đều diễn ra, đấu súng trong khu dân cư, pháo kích bằng mọi loại vũ khí. Chúng tôi gần như bị bao vây, nhưng chúng tôi đã quen rồi” - một chỉ huy tiểu đoàn Ukraine (yêu cầu giấu tên) nói với CNN.

Pokrovsk có thể sớm trở thành TP lớn nhất mà Nga kiểm soát kể từ khi chiếm Bakhmut vào tháng 5-2023. Theo giới quan sát, dù gần như bị tàn phá và giá trị chiến lược hầu như không còn, Pokrovsk đã trở thành một biểu tượng và điều này đặc biệt có ý nghĩa trong một cuộc chiến đang rơi vào bế tắc.

Bên cạnh trận chiến ở phía đông, Nga cũng đang tiến quân liên tục ở mặt trận phía đông nam Ukraine. Tuần trước, quân đội Ukraine thông báo rút khỏi 5 ngôi làng ở phía bắc TP nhỏ Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Hôm 13-11, ông Zelensky đã đến thăm các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở mặt trận đông nam, ông nói: “Zaporizhzhia là một TP quan trọng, đối phương chắc chắn muốn chiếm được. Chúng ta nhất định phải bảo vệ nó”.

Ukraine trước mùa đông khó khăn nhất

Giới phân tích quân sự nhận định rằng mùa đông năm nay đang trở thành giai đoạn nguy hiểm nhất đối với Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, theo tờ POLITICO.

Trước hết, Ukraine sẽ đối mặt khủng hoảng tài chính khi năm 2025 chuyển sang 2026 và có nguy cơ cạn tiền vào tháng 2-2026. Viễn cảnh này chỉ được ngăn chặn khi châu Âu đồng ý kế hoạch phát hành khoản vay bồi thường trị giá 140 tỉ euro bằng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng, được lưu giữ tại một kho lưu ký chứng khoán ở Brussels (Bỉ).

Theo đề xuất, Liên minh châu Âu (EU) sẽ hoán đổi số tài sản của Nga thành trái phiếu không lãi suất, và tiền thu được sẽ chuyển cho Ukraine. Kiev chỉ phải hoàn trả nếu Moscow đồng ý trả bồi thường chiến tranh.

Nhưng khi thời gian đếm ngược đến hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng tới, hầu như không có dấu hiệu cho thấy bế tắc giữa các quan chức EU và chính phủ Bỉ được tháo gỡ. Bỉ lo ngại trước nguy cơ bị kiện tụng và bị Nga trả đũa.

Không có khoản vay bồi thường, EU sẽ rất khó xoay sở nguồn tài chính mà Ukraine cần - điều càng cấp bách trong bối cảnh Mỹ đã dừng hỗ trợ tài chính cho Kiev dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Tình hình càng khó khăn trong bối cảnh chính trường Kiev rối ren và làn sóng chỉ trích ngày càng tăng liên quan cáo buộc tham nhũng. “Tất cả những việc này diễn ra vào thời điểm rất xấu, ngay khi Brussels phải quyết định về việc cấp thêm tài chính cho Kiev. Điều này gây ra những vấn đề rất lớn cho Ukraine trong việc thuyết phục các đồng minh phương Tây tiếp tục cấp kinh phí” - một cố vấn nước ngoài của chính phủ Ukraine nói với POLITICO.

Ngoài ra, trận chiến giành Pokrovsk một lần nữa làm nổi bật tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng của Ukraine. Ở một số khu vực trên tuyến đầu, Nga có lợi thế về nhân lực tới 10-1.

Ngoài những lo ngại về tài chính và tình hình chiến trường, thách thức lớn thứ ba của mùa đông này là “cuộc chiến năng lượng”.

Một quầy bán trái cây ở thủ đô Kiev (Ukraine) được thắp sáng bằng những chiếc đèn nhỏ do mất điện vào ngày 6-11. Ảnh: Maxym Marusenko/NurPhoto

Trong các mùa đông trước, người Ukraine tập trung duy trì điện khi các cuộc không kích của Nga liên tục nhắm vào lưới điện, lần này, các cuộc tấn công của Nga có quy mô lớn hơn nhiều và Ukraine không có hệ thống phòng không để đối phó.

Thêm vào đó, Nga đã điều chỉnh chiến thuật, không chỉ nhắm vào lưới điện mà còn vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên của Ukraine. 60% người Ukraine dựa vào khí đốt tự nhiên để sưởi ấm nhà cửa. Với mùa đông Ukraine chỉ còn một tháng nữa, nước này có thể đã mất 1/3 năng lực sản xuất khí đốt, thậm chí nhiều hơn.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine - ông Olga Bohuslavets gần đây cảnh báo: “Đã rõ rằng mùa đông này sẽ khó khăn hơn tất cả các mùa đông trước đây”.

Theo giới quan sát, trước một mùa đông dự kiến sẽ rất khắc nghiệt, câu hỏi lớn là liệu Ukraine có đủ sức chống đỡ để không phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bất lợi hay không.