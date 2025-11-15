TGĐ tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom lên tiếng chuyện Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Nga 15/11/2025 05:38

(PLO)- Ông Alexey Likhachev - Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) nói rằng Ukraine tấn công các nhà máy điện hạt nhân của Nga để đáp trả việc Kiev ngày càng thất thế trên chiến trường, cảnh báo Moscow sẽ phản ứng tương xứng.

Ngày 14-11, ông Alexey Likhachev - Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) nói rằng Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân của Nga để đáp trả việc Kiev ngày càng thất thế trên chiến trường, theo đài RT.

Ông Likhachev nói rằng hồi đầu tuần, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine một lần nữa nhắm vào Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh ở tỉnh Voronezh (miền tây Nga).

Ông Likhachev cho biết lực lượng Nga đã đánh chặn và phá hủy 8 UAV, nhưng mảnh vỡ rơi xuống đã làm hỏng một trạm phân phối điện, buộc 3 tổ máy phải tạm thời giảm công suất xuống dưới một nửa.

“Chúng tôi đang thấy sự hung hăng ngày càng tăng từ chính quyền Kiev, cố ý nhắm vào các cơ sở của ngành năng lượng hạt nhân Nga” - ông Likhachev nói.

Ông Alexey Likhachev - Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom). Ảnh: SPUTNIK

“Rõ ràng đây là phản ứng trước những thành công và bước tiến của quân đội chúng tôi trên gần như toàn bộ đường tiếp xúc” - người đứng đầu Rosatom nói thêm, nhấn mạnh rằng Nga sẽ đưa ra “phản ứng tương xứng” trước các cuộc tấn công như vậy.

Ông Likhachev đưa ra nhận xét trên sau cuộc gặp với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - ông Rafael Grossi tại Kaliningrad.

Hai bên thảo luận về tình hình tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (miền nam Ukraine) và cáo buộc của Moscow rằng Kiev liên tục tấn công các cơ sở hạt nhân của Nga.

Theo ông Likhachev, an toàn của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu - đã được bảo đảm hoàn toàn khi hệ thống điện bên ngoài của nhà máy được khôi phục.

Trước đó, Nga báo cáo rằng một cuộc tấn công của Ukraine làm đứt tuyến truyền tải điện cao thế cuối cùng vào tháng 9 khiến nhà máy đã phải vận hành bằng máy phát điện diesel dự phòng trong 30 ngày.

Nhờ sự phối hợp với IAEA, Nga “đã vượt qua một tháng vô cùng khó khăn từ ngày 23-9 đến ngày 23-10”, ông Likhachev lưu ý.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của Tổng Giám đốc Rosatom.