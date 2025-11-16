Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu và loạt mục tiêu quân sự Nga 16/11/2025 05:54

(PLO)- Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan và nhiều mục tiêu quân sự Nga trong khu vực Nga đang kiểm soát, gây thiệt hại lớn.

Ngày 15-11, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng Ukraine đã tấn công 1 nhà máy lọc dầu ở thành phố Ryazan (tỉnh cùng tên) của Nga và đánh trúng một loạt mục tiêu quân sự khác tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Theo Bộ này, nhà máy lọc dầu Ryazan đã bị đánh trúng, gây ra nhiều tiếng nổ lớn và một vụ cháy lớn tại khu vực.

Nhà máy lọc dầu Ryazan sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu phản lực, khí hoá lỏng và nhiều sản phẩm dầu mỏ khác.

Cơ sở này mỗi năm sản xuất khoảng 840.000 tấn nhiên liệu hàng không TS-1, loại được sử dụng cho Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga, Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Hình được cho là ghi lại vụ cháy tại nhà máy lọc dầu Ryazan (Nga) sau đợt UAV Ukraine tấn công trong đêm 15-11. Ảnh: Supernova+/Telegram

Quân đội Ukraine cũng đã tấn công 1 trạm radar Nebo-U ở bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng, 1 đoàn tàu quân sự gần khu vực Tokmak ở tỉnh Zaporizhia (phần do Nga kiểm soát), và 1 điểm tập kết của binh sĩ Nga gần Vovchansk ở tỉnh Kharkiv (phần do Nga kiểm soát).

Báo cáo cho biết các kết quả của những đòn tấn công này vẫn đang được đánh giá.

Ukraine thời gian qua liên tục nhắm vào các cơ sở dầu mỏ ở Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát nhằm làm gián đoạn hậu cần quân sự và đường tiếp vận của Moscow.

Các cuộc tấn công kéo dài nhằm vào cơ sở sản xuất và lọc dầu của Nga được cho là đã gây ra tình trạng thiếu xăng tại một số khu vực của nước này.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.