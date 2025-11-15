Azerbaijan triệu tập đại sứ Nga vụ ĐSQ ở Kiev bị trúng trên lửa Iskander 15/11/2025 10:36

(PLO)- Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterrest lên án đợt không kích của Moscow làm dân thường thiệt mạng; Baku triệu tập Đại sứ Nga, trao công hàm phản đối vụ tên lửa Nga làm hư hại Đại sứ quán Azerbaijan ở Kiev.

Ngày 14-11, Nga đã bị chỉ trích gay gắt sau đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong đêm 13-11 và rạng sáng 14-11 nhằm vào nhiều khu vực ở Ukraine khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và làm hư hại Đại sứ quán Azerbaijan tại Kiev (Ukraine).

Tổng Thư ký LHQ: 'Phải chấm dứt ngay lập tức' việc tấn công dân thường

Ông Stephane Dujarric – người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết ông Guterres “mạnh mẽ lên án” đợt tấn công rạng sáng cùng ngày của Nga nhằm vào Ukraine, theo trang thông tin chính thức của LHQ press.un.org.

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine (DSNS Ukraine) khắc phục hậu quả sau đợt không kích đêm 13-11 và rạng sáng 14-11 của Nga nhằm vào Kiev. Nguồn: DSNS UKRAINE

Theo LHQ, đòn không kích của Nga rạng sáng 14-11 đã khiến ít nhất 6 người ở Kiev cùng 2 người ở TP Chornomorsk (tỉnh Odessa) thiệt mạng và gây thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine, trong đó có trụ sở phái bộ ngoại giao Azerbaijan ở Kiev.

“Các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Các cuộc tấn công như vậy là không thể chấp nhận được, bất kể xảy ra ở đâu, và phải chấm dứt ngay lập tức. Tổng Thư ký [Guterres] nhắc lại nguyên tắc bất khả xâm phạm các cơ sở ngoại giao” - ông Dujarric nhấn mạnh.

Theo tuyên bố của ông Dujarric, ông Guterres cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn, ngay lập tức và vô điều kiện để thực hiện “bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và bền vững tại Ukraine”, trong đó tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của LHQ.

Các thông điệp tương tự cũng được ông Guterres chia sẻ trong các bài đăng của mình trên các mạng xã hội X và Thread.

Azerbaijan triệu tập Đại sứ Nga, trao công hàm phản đối vụ thiệt hại ở Đại sứ quán tại Kiev

Cùng ngày 14-11 - trên trang thông tin chính thức mfa.gov.az, Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết cơ quan này đã triệu tập Đại sứ Nga tại Baku - ông Mikhail Yevdokimov để phản đối trực tiếp và thông qua Đại sứ gửi công hàm phản đối tới Moscow về vụ việc một tên lửa Iskander của Nga làm hư hại Đại sứ quán Azerbaijan tại Kiev.

Bức tường bên ngoài Đại sứ quán Azerbaijan tại Kiev (Ukraine) bị hư hại sau đợt không kích đêm 13-11 và rạng sáng 14-11 của Nga nhằm vào Kiev. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Azerbaijan nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công như vậy ảnh hưởng tới phái bộ ngoại giao của Azerbaijan là “không thể chấp nhận được” và yêu cầu phía Nga “tiến hành một cuộc điều tra thích hợp về vấn đề này và đưa ra lời giải thích chi tiết”.

Theo Bộ Ngoại giao Azerbaijan, vụ nổ từ tên lửa Iskander hôm 14-11 đã phá huỷ một phần bức tường bao quanh Đại sứ quán Azerbaijan tại Kiev và gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu phức hợp ngoại giao này, song may mắn không gây thương vong.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan nhắc lại rằng đây không phải lần đầu tiên các tài sản ngoại giao của nước này tại Ukraine bị ảnh hưởng do các đòn tấn công tên lửa và UAV Nga. Từ tháng 3-2022 tới tháng 8-2025, các tài sản ngoại giao của Azerbaijan ở Ukraine đã 3 lần bị ảnh hưởng do các đợt không kích của Nga: một lần tại Tổng Lãnh sự quán tại Kharkiv và hai lần ngay bên ngoài Đại sứ quán tại Kiev.

Azerbaijan cũng nhắc lại lập trường phản đối các cuộc tấn công của Nga làm hư hại kho dầu của Công ty Dầu mỏ quốc gia Azerbaijan (SOCAR) ở TP Odessa (Ukraine) hồi tháng 8-2025.

Văn phòng Báo chí của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cùng ngày 14-11 cho biết ông Aliyev đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine - Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo lên án vụ việc tấn công của Nga gây thiệt hại cho tài sản ngoại giao của Azerbaijan.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công hàng loạt vào đêm 13-11, rạng sáng 14-11 nhằm vào các địa điểm công nghiệp-quân sự ở Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp cho các địa điểm này. Moscow luôn nhấn mạnh rằng các đòn không kích này không nhắm vào các mục tiêu dân sự.