Trung Quốc kêu gọi công dân cân nhắc kỹ việc du học ở Nhật 17/11/2025 06:01

(PLO)- Trung Quốc kêu gọi công dân nước này cân nhắc thật kỹ việc sang Nhật du học trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

Ngày 16-11, Trung Quốc kêu gọi công dân nước này cân nhắc thật kỹ việc sang Nhật du học, viện dẫn các rủi ro an toàn sau phát ngôn gần đây của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan (Trung Quốc), theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành cảnh báo du học, kêu gọi những sinh viên Trung Quốc đang ở Nhật hoặc sắp sang Nhật du học cần cân nhắc kỹ rủi ro, thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và lên kế hoạch học tập một cách thận trọng.

Bộ này cho rằng rủi ro an toàn đối với công dân Trung Quốc tại Nhật đã gia tăng, nói rằng có tình trạng an ninh công cộng yếu kém gần đây, sự gia tăng các vụ phạm tội nhắm vào công dân Trung Quốc và môi trường du học nói chung không thuận lợi.

Một lớp học ở tỉnh Ibaraki, miền đông Nhật. Ảnh: KYODO

Trước đó, ngày 15-11, Trung Quốc cũng kêu gọi công dân tránh đến Nhật.

Liên quan diễn biến này, chính quyền đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) ngày 15-11 đã ban hành cảnh báo đối với người dân đi Nhật, viện dẫn “xu hướng gia tăng các vụ tấn công nhằm vào công dân Trung Quốc tại Nhật” từ giữa năm 2025.

Hong Kong lưu ý rằng người dân có ý định đến Nhật hoặc đang ở Nhật “cần thận trọng, chú ý an toàn cá nhân và theo dõi các thông báo địa phương về tình hình mới nhất”.

Chính quyền đặc khu Macao (Trung Quốc) cũng có động thái tương tự, dẫn lại cảnh báo du lịch mà chính phủ Trung Quốc đã ban hành.

Nhật chưa bình luận việc Trung Quốc ban hành ban hành cảnh báo du học. Trước đó, ngày 15-11, Nhật yêu cầu Trung Quốc thực hiện “các biện pháp phù hợp” sau khi Bắc Kinh cảnh báo công dân không nên đến Nhật

Căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc leo thang sau khi Thủ tướng Takaichi tuần trước nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn tại”, và điều này có thể khiến Tokyo phải đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Hai bên sau đó đã triệu tập đại sứ của nhau để thể hiện sự phản đối.