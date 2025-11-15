Tokyo lên tiếng việc Trung Quốc cảnh báo công dân không đến Nhật 15/11/2025 17:13

(PLO)- Nhật yêu cầu Trung Quốc thực hiện “các biện pháp phù hợp” sau khi Bắc Kinh cảnh báo công dân không nên đến Nhật, viện dẫn lý do quan hệ song phương xấu đi.

Ngày 15-11, Nhật yêu cầu Trung Quốc thực hiện “các biện pháp phù hợp” sau khi Bắc Kinh cảnh báo công dân không nên đến Nhật, theo tờ Kyodo News.

Trước đó, tối 14-11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi công dân Trung Quốc tránh đi Nhật trong thời gian tới, viện dẫn quan hệ song phương xấu đi do phát biểu của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan (Trung Quốc). Bộ này cũng cảnh báo về “những rủi ro đáng kể” mà công dân Trung Quốc có thể đối mặt tại Nhật.

Đáp lại, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara ngày 15-11 nói rằng Nhật đã “truyền đạt thông điệp tới Trung Quốc và yêu cầu mạnh mẽ nước này có hành động phù hợp”.

Ông Kihara không giải thích cụ thể đó là những biện pháp gì.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara. Ảnh: JIJI

Chánh Văn phòng Nội các Nhật lưu ý rằng Tokyo và Bắc Kinh có khác biệt trong vấn đề Đài Loan và việc duy trì liên lạc là rất quan trọng.

Cũng trong ngày 15-11, người phát ngôn của lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức - bà Karen Kuo nói rằng các hạn chế đi lại mà Trung Quốc áp dụng với Nhật và việc Bắc Kinh tập trận bắn đạn thật ở khu vực lân cận đã thu hút sự chú ý đến các diễn biến trong khu vực.

Theo bà Kuo, các “đe dọa đa tầng, mang động cơ chính trị” mà Bắc Kinh nhắm vào Nhật đang gây ra “nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”. Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn của bà Kuo.

Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ được tiến hành tại một số khu vực ở trung tâm Hoàng Hải suốt từ ngày 17 đến 18-11 và cấm mọi tàu thuyền đi vào khu vực này, theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.

Căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc leo thang sau khi Thủ tướng Takaichi tuần trước nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn tại”, và điều này có thể khiến Tokyo phải đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Hai bên sau đó đã triệu tập đại sứ của nhau để thể hiện sự phản đối.

Ba hãng hàng không Trung Quốc hôm 15-11 cho biết vé đi Nhật có thể được hoàn hoặc đổi miễn phí.