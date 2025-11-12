Diễn biến rắn từ Trung Quốc và Nhật quanh phát ngôn của bà Takaichi về Đài Loan 12/11/2025 16:31

(PLO)- Trung Quốc tiếp tục gửi thông điệp cứng rắn sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), trong khi phía Nhật cũng bày tỏ sự không hài lòng về diễn biến liên quan.

Ngày 12-11, Trung Quốc bày tỏ sự “bất mãn mạnh mẽ và kiên quyết phản đối” phát biểu gần đây của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi liên quan vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), theo đài CGTN.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc Trần Bân Hoa nhấn mạnh “trên thế giới chỉ có một Trung Quốc, và Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc”.

Ông Trần cho rằng phát biểu của bà Takaichi “vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc và can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: CGTN

“Chúng tôi bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ và kiên quyết phản đối” - ông Trần nói, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới phía Nhật.

Vị phát ngôn viên kêu gọi Nhật “nghiêm túc nhìn lại lịch sử, tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc và tinh thần của bốn văn kiện chính trị giữa hai nước, cũng như thực hiện đầy đủ các cam kết chính trị liên quan vấn đề Đài Loan”.

Về phía Tokyo, các đảng cầm quyền và đối lập tại Nhật đã đồng loạt chỉ trích ông Xue Jian - Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka, sau khi ông có bài đăng trên mạng xã hội X chỉ trích Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi, theo tờ Japan Times.

Tại cuộc họp chung của Ủy ban Nghiên cứu Ngoại giao và Ban Đối ngoại, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã thông qua nghị quyết kêu gọi phản ứng dứt khoát, trong đó có khả năng tuyên bố ông Xue Jian là “nhân vật không được hoan nghênh” để trục xuất khỏi Nhật nếu Bắc Kinh không có biện pháp thích hợp.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Ảnh: AFP-JIJI

Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Ngoại giao của LDP Hirofumi Nakasone cho biết đã chuyển lời kêu gọi này tới Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Masanao Ozaki.

Lãnh đạo các đảng Dân chủ Lập hiến Nhật (CDP), Dân chủ Vì Nhân dân (DPP), Công Minh (Komeito) chỉ trích bài đăng của ông Xue Jian không mang lại lợi ích nào cho quan hệ Nhật-Trung. Lãnh đạo đảng Cộng sản Nhật Tomoko Tamura thì kêu gọi “tránh làm leo thang căng thẳng quân sự giữa hai nước".

Bài đăng của ông Xue Jian xuất hiện sau khi bà Takaichi hôm 7-11 có phát ngôn về khả năng Tokyo can dự vào một tình huống khẩn cấp liên quan vấn đề đảo Đài Loan trong một số hoàn cảnh nhất định.

Theo bà Takaichi, nếu viễn cảnh trên xảy ra thì nó có thể trở thành tình huống “đe dọa đối với sự tồn vong của Nhật”.

Đến ngày 10-11, bà Takaichi đã từ chối rút lại phát ngôn trên. “Tôi đã đưa câu trả lời tương đối cụ thể trong khi xem xét phương án xấu nhất. Từ nay, tôi sẽ tránh phát biểu cụ thể về những kịch bản nhất định” - bà Takaichi nói tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện.

Cũng trong ngày 10-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm gọi phát ngôn của bà Takaichi là hết sức “sai trái” và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, theo website của Bộ này.

“Nhà lãnh đạo Nhật muốn gửi thông điệp gì? Rốt cuộc, Nhật muốn đưa quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đi đến đâu? Trung Quốc kêu gọi Nhật lập tức ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và không vượt lằn ranh đỏ" - ông Lâm nói thêm.