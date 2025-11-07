Bà Takaichi có phát ngôn quan trọng liên quan người nước ngoài làm việc tại Nhật 07/11/2025 15:25

Trong phiên chất vấn tại Quốc hội ngày 6-11, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cam kết sẽ “vận hành đúng quy định” các chương trình lao động nước ngoài của Nhật, giữa lúc dư luận lo ngại về số lượng người nước ngoài ngày càng tăng ở nước này.

Một trong những biện pháp bà lưu ý sẽ là cân nhắc giới hạn tiếp nhận lao động nước ngoài đến Nhật, đài Kyodo News đưa tin.

“Đúng là có những lĩnh vực cần lao động nước ngoài. Các chế độ như Đào tạo phát triển kỹ năng và Lao động kỹ năng đặc định nhằm giúp họ đóng góp phù hợp trong các ngành đang thiếu nhân lực. Chính phủ sẽ quản lý chặt chẽ về vấn đề này, chẳng hạn đặt mức trần tiếp nhận [lao động nước ngoài]” - bà Takaichi nói.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi tại phiên chất vấn ở Quốc hội Nhật ngày 6-11. Ảnh: KYODO NEWS

Chế độ Lao động kỹ năng đặc định được triển khai từ năm 2019, cho phép người nước ngoài có kỹ năng chuyên môn làm việc trong các lĩnh vực như xây dựng và chăm sóc điều dưỡng.

Còn chế độ Đào tạo phát triển kỹ năng là một sáng kiến mới của Tokyo, dự kiến bắt đầu vào năm 2027.

Bà Takaichi cũng cho biết chính phủ sẽ tiến hành nghiên cứu tổng thể về cách thức tiếp nhận lao động nước ngoài trong tương lai, khi Nhật đang đối mặt tình trạng dân số già và tỉ lệ sinh thấp.

Theo Kyodo News, phát ngôn của bà Takaichi nhằm đáp lại câu hỏi chất vấn của ông Sohei Kamiya, lãnh đạo đảng Sanseito - một đảng dân túy nổi lên với khẩu hiệu “Người Nhật trên hết”.

Ông Kamiya cho rằng “sự lo lắng và bất mãn” của người dân đang lan rộng vì chính phủ mở rộng việc tiếp nhận lao động nước ngoài “mà không có nguyên tắc rõ ràng”, khiến Nhật như đang “mở cửa vô hạn".

“Để bảo vệ văn hóa, tập quán và an ninh quốc gia, cần giới hạn số lượng người nước ngoài, đặt ra quy định nghiêm ngặt và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội" - ông Kamiya nói.

Những năm gần đây, Nhật chứng kiến số lượng lao động nước ngoài tăng nhanh. Tuy nhiên, các vụ việc vi phạm quy định, như lưu trú quá hạn visa hoặc lạm dụng phúc lợi xã hội, đã trở thành vấn đề gây tranh cãi.

Theo chế độ Lao động kỹ năng đặc định, thị thực loại 1 cho phép người lao động ở lại Nhật tối đa 5 năm.

Những người làm việc trong một số ngành nghề được chỉ định có thể xin thị thực loại 2, cho phép họ đưa gia đình sang và có cơ hội xin cư trú vĩnh viễn nếu đáp ứng điều kiện.

Trong khi đó, chế độ Đào tạo phát triển kỹ năng sẽ thay thế chế độ thực tập sinh kỹ thuật (vốn bị chỉ trích là hình thức bóc lột lao động giá rẻ) nhằm đảm bảo người lao động nước ngoài được đối xử công bằng và có cơ hội phát triển tại Nhật.