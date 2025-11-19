Ukraine tấn công dữ dội, chính quyền Donetsk ban bố tình trạng khẩn cấp 19/11/2025 06:38

(PLO)- Ukraine "tấn công chưa từng có" vào 2 nhà máy nhiệt điện ở khu vực Donetsk do Nga kiểm soát, khiến gần 2/3 cư dân mất điện và không thể sưởi ấm và chính quyền Donetsk phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ngày 18-11, người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga kiểm soát Denis Pushilin nói rằng lực lượng Ukraine đã tấn công 2 nhà máy nhiệt điện ở Cộng hòa Nhân Dân Donetsk tự xưng (DPR) trong một “cuộc tấn công chưa từng có”, khiến gần 2/3 cư dân mất điện và không thể sưởi ấm.

Khu vực đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đài RT đưa tin.

“Hiện tại, 65% người dân bị cắt điện. Các trạm nồi hơi và nhà máy lọc nước cũng đã ngừng hoạt động” - ông Pushilin viết trên Telegram sau cuộc họp khẩn với nội các vùng và các cơ quan liên quan.

Nhà máy nhiệt điện Starobeshivska và Zuivska bị UAV Ukraine tấn công ngày 18-11. Ảnh: Chụp từ video của Thiếu tá Robert Brovdi (Ukraine)

Toàn bộ trường học và nhà trẻ trong vùng đã phải đóng cửa do mất điện và thiếu sưởi ấm.

Ông Pushilin nói lực lượng khẩn cấp đã được triển khai để khôi phục điện trong thời gian sớm nhất. Ông không nêu chi tiết về vụ tấn công nhưng cho biết cả 2 nhà máy điện đều bị hư hại ở mức độ nhất định.

Theo hãng tin Reuters, Ukraine xác nhận đã tấn công 2 nhà máy nhiệt điện ở khu vực Donetsk do Nga kiểm soát.

Ngày 18-11, Thiếu tá Robert Brovdi - Chỉ huy lực lượng máy bay không người lái (UAV) Ukraine - cho biết các lực lượng của ông đã đánh trúng nhà máy điện Starobeshivska và Zuivska.

Phía Moscow công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và đã tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập khu vực này vào Nga vào mùa thu năm 2022. Phía Kiev phản đối nỗ lực này, cho rằng khu vực thuộc về Ukraine.

Theo RT, trong những tháng gần đây, Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên thông báo đánh chặn hàng trăm UAV của Kiev trong các vụ tấn công kiểu này.