Ông Putin tiếp ông Lý Cường, nói sẽ sớm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc 19/11/2025 07:13

(PLO)- Tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ sớm áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc.

Ngày 18-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ sớm áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc, theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Putin đưa ra thông báo này trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ở thủ đô Moscow. Ông Lý tới Nga để tham dự phiên họp Hội đồng các Thủ tướng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ông Putin ca ngợi quyết định của Bắc Kinh trong việc cấp quyền nhập cảnh không cần thị thực cho công dân Nga, nói rằng điều này “chắc chắn” sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ văn hóa và kinh tế giữa hai nước.

“Về phía chúng tôi, rất sớm nữa, các biện pháp tương hỗ sẽ có hiệu lực đối với công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khi đến Nga” - ông Putin nói, cho rằng điều này sẽ thúc đẩy hợp tác song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trung Quốc đã thử nghiệm chính sách miễn thị thực một năm cho công dân Nga từ tháng 9.

Thay đổi này đã thể hiện rõ trong số liệu du lịch, với mức tăng 30-40% số công dân Nga đến Trung Quốc trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, theo bà Tatiana Lobach, phó Chủ tịch ủy ban du lịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện).

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nói rằng quan hệ Nga-Trung đang ở giai đoạn tốt nhất từ trước tới nay.

“Quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Nga-Trung, đang bước vào một kỷ nguyên mới, thực sự đang trải qua giai đoạn tốt nhất trong lịch sử” - tổng thống Nga nhấn mạnh.

“Quan hệ này không nhằm chống lại bất kỳ ai” - ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow (Nga) ngày 18-11. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Đáp lại, ông Lý khẳng định rằng quyết tâm và lập trường của Trung Quốc trong việc phát triển hợp tác cùng có lợi với Nga luôn nhất quán, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Theo ông Lý, trước tình hình quốc tế nhiều biến động, Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga gìn giữ tình hữu nghị vĩnh cửu, tăng cường đồng bộ chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn, nhằm phục vụ tốt hơn cho sự phát triển và tái sinh của hai nước.

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường sức bền của hợp tác với Nga, củng cố và duy trì đà phát triển ổn định trong quan hệ song phương, thủ tướng Trung Quốc nói thêm.