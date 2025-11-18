Ông Zelensky và đặc phái viên Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ bàn chiến sự 18/11/2025 19:42

(PLO)- Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff được cho là sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Istanbul bàn về tình hình chiến sự với Nga.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thông báo ông sẽ tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ và tham gia các cuộc gặp tại Istanbul nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự và trao đổi tù binh với Nga, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Thông báo trên mạng xã hội Facebook và Telegram hôm 18-11, ông Zelensky cho biết ông đang có chuyến thăm Tây Ban Nha và sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19-11.

“Chúng tôi [Ukraine] đang chuẩn bị cho việc tăng cường đàm phán. Chúng tôi đã xây dựng các giải pháp để đề xuất cho các đối tác. Ưu tiên hàng đầu của Ukraine là hướng tới chấm dứt chiến sự [với Nga]. Chúng tôi cũng đang làm việc để tiếp tục trao đổi và trao trả tù binh” - ông Zelensky viết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) tới thăm Hạ viện Tây Ban Nha hôm 18-11. Ảnh: AFP

Ông Zelensky cho biết ông sẽ kết thúc chuyến công du 4 nước châu Âu và trở về Ukraine trong ngày 21-11 để thảo luận với các quan chức và nhà lập pháp trong nước về “những dự luật cần thiết và các quyết định cấp bách”.

Ông Zelensky và cả truyền thông của Ukraine cũng như Thổ Nhĩ Kỳ không nêu rõ Tổng thống Ukraine sẽ gặp những ai trong ngày 19-11.

Cùng ngày 18-11, hãng Reuters dẫn một số nguồn tin (giấu tên) từ Thổ Nhĩ Kỳ rằng đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về các sứ mệnh hòa bình - ông Steve Witkoff cũng sẽ tới Istanbul trong ngày 19-11 và gặp ông Zelensky.

Hãng tin AFP thì dẫn nguồn từ một quan chức cấp cao (giấu tên) của Ukraine rằng ông Zelensky sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan với mục tiêu chính là thuyết phục Mỹ trở lại các nỗ lực hoà bình theo đề xuất của Kiev.

Ukraine, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chưa xác nhận các thông tin này.

Trả lời báo giới liên quan vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov hôm 18-11 cho biết “sẽ không có đại diện Nga nào ở Thổ Nhĩ Kỳ” trong các cuộc gặp ngày 19-11, theo hãng thông tấn TASS.

“Hiện tại, các cuộc tiếp xúc này đang diễn ra mà không có sự tham gia của Nga. Chúng tôi sẽ chờ thông tin về những gì thực sự sẽ được thảo luận tại Istanbul” - ông Peskov nói.

Trước đó, ông Peskov hôm 17-11 từ chối bình luận về thông tin cho rằng sắp có một cuộc họp tại Istanbul về việc Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh. Ông Peskov nói “hiện không có gì để thông báo về vấn đề này”, song lưu ý rằng liên lạc giữa hai bên về trao đổi tù binh vẫn đang tiếp tục ở cấp chuyên gia.

Từ tháng 5 tới tháng 7, Istanbul đã tổ chức 3 vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm giữa hai nước. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thể đi đến thoả thuận ngừng bắn hoàn toàn và lâu dài.