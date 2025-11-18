Chiến sự Nga - Ukraine 18-11: Ác liệt miền nam; Nga nói Ukraine phản công thất bại ở Kharkiv và Donetsk 18/11/2025 07:04

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi quân đội Nga ngày càng tăng các cuộc tấn công cả trên bộ và trên không; Moscow nói Ukraine không thông báo cho Nga chuyện ngừng đàm phán hòa bình.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp leo thang cả ở mặt trận miền đông lẫn miền nam.

Ukraine: Tình hình ở miền nam rất khó khăn

. Ngày 17-11, ông Vladislav Voloshyn - phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine nói rằng Nga vẫn tiếp tục cố gắng gây sức ép với lực lượng Ukraine ở phía nam dù phải chịu tổn thất, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Mặc dù đã chịu tổn thất về nhân lực và trang thiết bị, đối phương vẫn tiếp tục tìm cách gây sức ép lên các vị trí của chúng tôi. Ví dụ, hôm nay, số lượng thương vong của họ lên tới 317 binh sĩ” - ông Voloshyn nói.

Theo người phát ngôn, trong tuần qua, quân đội Nga đã mất 1.363 binh sĩ, và tuần trước đó là 1.172 binh sĩ, cho thấy mức độ tổn thất đã gia tăng.

“Điều này cũng áp dụng cho thiết bị chiến đấu. Tuần này, chúng tôi đã phá hủy 3 xe tăng, 5 thiết giáp, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Uragan và một số hệ thống phòng không, bao gồm cả hệ thống Tor M-2” - ông Voloshyn nói thêm.

Cũng theo ông Voloshyn, tình hình ở phía nam tiếp tục xấu đi đối với Ukraine khi quân đội Nga ngày càng tăng các cuộc tấn công cả trên bộ và trên không.

Ông Voloshyn nói rằng chỉ trong tuần qua, 169 cuộc giao tranh đã được ghi nhận ở miền nam.

“Số lượng các cuộc tấn công bằng tên lửa ở miền nam đã tăng lên, cũng như việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) Shahed. Số lượng ‘Shahed’ đã tăng 80%” - ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông Voloshyn bác bỏ tuyên bố của Nga về việc Moscow kiểm soát một số ngôi làng ở phía nam.

Kíp xe tăng thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 56 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng có 6 người chết, 28 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày 17-11.

Nga đã tấn công Ukraine bằng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 128 UAV tấn công loại Shahed, theo Không quân Ukraine. Hệ thống phòng không Ukraine đã chặn được 91 UAV.

Các cuộc tấn công bằng UAV xảy ra tại 15 địa điểm, 2 cuộc tấn công bằng tên lửa diễn ra tại 2 địa điểm khác.

Tại tỉnh Kherson, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 1 người chết, 11 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin.

Tại tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin đưa tin rằng các cuộc tấn công của Nga khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Tỉnh trưởng tỉnh Chernihiv - ông Viacheslav Chaus báo cáo về 1 người bị thương tại tỉnh này trong ngày qua.

Cuộc tấn công bằng tên lửa tại thị trấn Balakliia, đông bắc tỉnh Kharkiv, khiến 3 người chết và 15 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov. Các khu vực khác của tỉnh Kharkiv ghi nhận 1 người chết và 5 người bị thương.

Nga cũng tấn công hạ tầng năng lượng tại các tỉnh Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Odessa và Donetsk, Bộ Năng lượng Ukraine đưa tin ngày 17-11.

. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Zelensky: Ukraine sẽ mua 100 máy bay Rafale của Pháp

Ngày 17-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, theo Kyiv Independent.

Thoả thuận, được ký trong chuyến thăm chính thức của ông Zelensky tới Pháp, liên quan “việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng” của Ukraine.

Ông Zelensky gọi việc ký kết là một khoảnh khắc “thực sự lịch sử” đối với cả hai quốc gia.

Thỏa thuận cho phép Ukraine mua trang thiết bị từ ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, “bao gồm 100 máy bay Rafale F4 cho lực lượng không quân chiến đấu của Ukraine vào năm 2035, hệ thống phòng không SAMP/T, radar cho các hệ thống phòng không, tên lửa không đối không và bom trên không”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Rafale là tiêm kích đa nhiệm thế hệ 4,5, được xem là một trong những máy bay tiên tiến nhất trong số các tiêm kích châu Âu.

Phát biểu sau lễ ký, ông Zelensky làm rõ rằng Kiev sẽ nhận 8 hệ thống SAMP/T, mỗi hệ thống gồm 6 bệ phóng.

Nga: Ukraine phản công thất bại ở Kharkiv và Donetsk

Ngày 17-11, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng nỗ lực của Ukraine nhằm giải vây các đơn vị bị bao vây tại 2 khu vực của tuyến tiền tuyến đã không thành công, theo đài RT.

Bộ này nói rằng Ukraine đã phản công thất bại gần TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) và tại khu vực đô thị TP Myrnohrad và Pokrovsk (Donetsk) do Nga kiểm soát.

Theo bộ này, lực lượng Ukraine đã tiến hành 2 cuộc tấn công tại tỉnh Kharkiv trong vòng 24 giờ qua, thiệt hại lên tới 50 binh sĩ, một xe bọc thép Mỹ, một xe bọc thép Canada và các trang thiết bị hạng nặng khác.

Tại Donetsk, lực lượng Nga được cho là đã đẩy lùi 5 lần cố gắng phá vòng vây của Ukraine, loại bỏ tới 25 binh sĩ và phá hủy một xe bọc thép của Kiev.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Kiev trước đó bác tin quân đội Ukraine bị bao vây ở Kupyansk, Myrnohrad và Pokrovsk.

Moscow: Ukraine không thông báo cho Nga chuyện ngừng đàm phán hòa bình

Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS

Ngày 17-11, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik nói rằng Nga chưa nhận được thông báo chính thức từ Ukraine về việc đình chỉ tiến trình đàm phán, theo hãng thông tấn TASS.

“Đã có một khoảng thời gian tạm dừng hơn 100 ngày - khoảng nghỉ mà Ukraine thực hiện sau vòng đàm phán thứ 3 tại Istanbul. Sau đó, đã có tuyên bố chính thức từ các phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine rằng họ rút khỏi tiến trình. Nhưng họ không thực hiện bất kỳ bước chính thức nào qua các kênh ngoại giao” - ông Miroshnik nói.

Ông Miroshnik lưu ý rằng Ukraine đã nhận tất cả các tài liệu do phía Nga cung cấp.

“Điều đó có nghĩa là – dự thảo bản ghi nhớ và các đề xuất tương ứng, vốn có thể và lẽ ra phải trở thành cơ sở cho các cuộc thảo luận tiếp theo. Nhưng phía Ukraine không đưa ra bất kỳ phản hồi nào” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ngày 12-11, tờ The Times của Anh dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông Sergey Kislitsa rằng không có tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán Nga-Ukraine năm nay.

Bài báo kết luận rằng vì các cuộc đàm phán hòa bình kết thúc mà không đạt tiến triển đáng kể, nên về cơ bản đã bị bỏ dở.