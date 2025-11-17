Ông Zelensky đến Pháp, chuẩn bị ký 'thỏa thuận lịch sử' 17/11/2025 14:41

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đến Pháp để tìm kiếm hỗ trợ phòng không cho Ukraine trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công.

Ngày 17-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đến Paris, chuẩn bị có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, theo hãng tin AFP.

Chuyến thăm của ông Zelensky nằm trong chuyến công du ngắn tới các đồng minh phương Tây. Trong khuôn khổ chuyến công du, nhà lãnh đạo Ukraine đã ký thỏa thuận năng lượng với Hy Lạp vào ngày 16-11 và sẽ thăm Tây Ban Nha vào ngày 18-11.

Trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Zelensky nói rằng “một thỏa thuận lớn với Pháp” sẽ sớm được công bố, nhưng không rõ liệu thỏa thuận này có được hoàn tất trong cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Macron hay không.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

“Chúng tôi cũng đang làm việc để chuyển giao các hệ thống phòng không tiên tiến khác và tăng cường năng lực phòng không. Một thỏa thuận lớn với Pháp đang được chuẩn bị và sẽ sớm hoàn tất – một thỏa thuận mang tính lịch sử” - ông Zelensky nói hôm 14-11.

Phủ Tổng thống Pháp cho biết ông Macron sẽ “đưa thế mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp phục vụ cho việc bảo vệ Ukraine”.

Văn phòng của ông Macron đặc biệt nhấn mạnh hệ thống phòng không.

Ông Zelensky và ông Macron sẽ bắt đầu ngày làm việc tại căn cứ không quân Villacoublay, gần thủ đô Paris, với phần giới thiệu về máy bay chiến đấu Rafale của Pháp.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ xem các máy bay không người lái (UAV) và hệ thống tên lửa đất đối không SAMP-T mà Pháp phát triển cùng Ý.

Pháp đã cam kết cung cấp thêm tên lửa Aster – loại có thể phóng từ hệ thống SAMP-T hoặc từ máy bay – cho Ukraine.

Ông Zelensky và ông Macron sau đó sẽ tham dự một diễn đàn tại Điện Elysee về việc sản xuất chung UAV.

Ukraine cho biết nước này dự tính sử dụng hơn 4,5 triệu UAV trong năm nay, phục vụ các cuộc tấn công tiền tuyến và đánh chặn UAV Nga.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ đến thăm trụ sở của lực lượng đa quốc gia – một lực lượng mà Pháp và Anh đang cùng chuẩn bị cho trường hợp có một thỏa thuận ngừng bắn và cần triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine.