Thổ Nhĩ Kỳ: Thời điểm cho hòa bình Ukraine đã đến 16/11/2025 06:10

(PLO)- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhận định chuyện đàm phán hòa bình Ukraine là điều sẽ phải diễn ra và nhiều khả năng sẽ tại Ankara, trong bối cảnh mọi điều kiện để ngừng bắn đều đã chín muồi.

Chia sẻ với kênh A Haber ngày 15-11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói rằng triển vọng tổ chức đàm phán hòa bình về Ukraine đang dần hình thành và nhiều khả năng sẽ được tổ chức ở Ankara.

“Liệu một bàn đàm phán hòa bình cho Ukraine sẽ sớm được thiết lập tại Thổ Nhĩ Kỳ không? Giờ đây chúng tôi tin là có. Tôi tin điều đó sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể ở nơi khác, nhưng tôi tin thời điểm cho hòa bình đã đến” - ông Fidan nói.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng xung đột ở Ukraine hiện “ở điểm gần nhất với việc chấm dứt”.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: TASS

"Theo tôi, đây là thời điểm mà chiến sự có khả năng chấm dứt. Các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn đã chín muồi" - ông Fidan nói.

Ông Fidan nhấn mạnh cần “tiến hành các cuộc đàm phán cần thiết và tiến thêm một bước”.

“Chúng tôi đã đưa ra các đề xuất liên quan và hy vọng chúng sẽ sớm được triển khai” - ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Phía Nga và Ukraine đều chưa bình luận về thông tin trên.

Tuy nhiên, trước đó, hôm 11-11, tờ The Times dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông Sergey Kislitsa rằng việc tiến hành các “cuộc thảo luận mang tính sáng tạo” tại Thổ Nhĩ Kỳ là điều “không thể thực hiện được”.

Từ cuối tháng 7 đến nay không có thêm cuộc họp nào.

Đến ngày 13-11, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng hiện nay Ukraine không muốn nối lại đối thoại, và điều đó buộc Nga phải tiếp tục theo đuổi các mục tiêu bằng biện pháp quân sự, đài RT đưa tin.

Ông Peskov cảnh báo rằng “phía Ukraine phải hiểu rằng sớm muộn cũng sẽ buộc phải đàm phán, nhưng từ một vị thế yếu hơn nhiều. Vị thế của chính quyền Kiev sẽ xấu đi từng ngày".

Vị phát ngôn viên nói thêm rằng “Nga thực sự muốn hòa bình. Nga sẵn sàng giải quyết vấn đề Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao”. Tuy nhiên, khi quá trình đàm phán bị đình trệ, Moscow sẽ dựa vào sức mạnh quân sự để “bảo đảm an ninh cho các thế hệ tương lai” và hoàn thành các nhiệm vụ do giới lãnh đạo đặt ra.

Moscow nhiều lần khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Kiev cũng phải giải quyết các căn nguyên của xung đột.

Thỏa thuận đó cũng phải bao gồm bảo đảm Ukraine không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cùng với yêu cầu phi quân sự hóa, “phi phát xít hóa” và công nhận các “thực tế lãnh thổ” hiện nay.