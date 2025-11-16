Chiến sự Nga-Ukraine 16-11: Nga càn quét ở Donetsk; Ukraine rút quân ở Zaporizhia; Kiev nói thỏa thuận trao đổi 1.200 tù binh với Moscow 16/11/2025 07:58

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang khi Nga đánh mạnh nhiều nơi ở Donetsk, Zaporizhia; Kiev nói thỏa thuận trao đổi tù binh với Moscow, dự kiến hồi hương 1.200 người Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 16-11 ghi nhận những diễn biến nóng trên khắp các mặt trận.

Ukraine rút quân ở Novovasylivske giữa lúc Nga đánh mạnh ở Zaporizhia

Lực lượng Ukraine đã rút khỏi làng Novovasylivske thuộc tỉnh Zaporizhia để lui về “các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn”, Bộ Chỉ huy Lực lượng Phòng thủ miền Nam thuộc Quân đội Ukraine xác nhận ngày 15-11.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine buộc phải rời bỏ nhiều vị trí ở hướng Zaporizhia dưới áp lực gia tăng từ các mũi tấn công của Nga, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Đà tiến của Nga, tăng tốc từ tháng 10 đến tháng 11, hiện đe dọa bọc sườn thành phố nhỏ Huliaipole - vốn là một trong những khu vực ổn định nhất của chiến tuyến kể từ những tháng đầu chiến sự.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

“Ở hướng Oleksandrivske và Huliaipole đã xảy ra gần 40 cuộc đụng độ trong ngày qua. Đối phương tiếp tục tấn công các vị trí của chúng ta và tìm cách xuyên sâu vào hệ thống phòng thủ của Ukraine” - theo thông báo từ Ukraine.

Ukraine rút quân khỏi khu định cư này do “điều chỉnh đường tiếp xúc, tái bố trí lực lượng và nhằm bảo toàn sinh mạng binh sĩ”.

Theo Bộ Chỉ huy miền Nam, lực lượng Ukraine vẫn đang cản đà tiến của Nga và đồng thời gây thiệt hại bằng hỏa lực tập trung.

Nhóm phân tích bản đồ Deep State của Ukraine cho biết Novovasylivske phần lớn đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ đầu tháng 11, dù đường chiến tuyến mờ và các cuộc phản công thường xuyên của Ukraine khiến cục diện lãnh thổ khó xác định rõ.

Tại Zaporizhia và miền nam tỉnh Dnipropetrovsk, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công dữ dội, pháo kích nặng và liên tục tập kích hỏa lực. Chỉ trong ngày qua, khu vực này hứng hơn 350 đợt tấn công với hơn 1.500 quả đạn pháo, theo Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine.

Trước đó, ngày 11-11, Ukraine cũng thông báo rút khỏi các vị trí gần làng Rivnopillia, cùng với các vị trí gần năm khu định cư khác trong ngày liền trước.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi ngày 11-11 cho biết quân Nga đã kiểm soát 3 khu định cư ở Zaporizhia, song không nêu tên.

Ông Vladyslav Voloshyn, người phát ngôn Lực lượng Phòng thủ miền Nam, trước đó mô tả tình hình khu vực là “khó khăn”, cho biết quân Nga đang tìm cách tận dụng thời tiết xấu để di chuyển theo các nhóm nhỏ, bằng đường bộ hoặc xe máy.

Trung tâm tỉnh Zaporizhia vẫn do Ukraine kiểm soát, nhưng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, Moscow đã chiếm khoảng 70% địa bàn tỉnh, chủ yếu ở phía đông và phía nam.

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng đã hạ 1.000 binh sĩ Nga trong ngày qua.

Kiev nói thỏa thuận trao đổi tù binh với Moscow, dự kiến hồi hương 1.200 người Ukraine

Sau các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, 2 bên đã thống nhất tiếp tục triển khai các thỏa thuận tại Istanbul và thực hiện việc trao trả 1.200 tù binh Ukraine, Tổng thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Rustem Umerov cho biết trên Telegram ngày 15-11.

Ông Umerov đã tiến hành tham vấn với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong vài ngày qua nhằm khởi động lại quá trình trao đổi và thúc đẩy việc trả tự do cho những người Ukraine đang bị giam giữ trong tay Nga.

Ông Umerov cho hay các cuộc thảo luận đã đạt được cam kết rõ ràng về việc kích hoạt khuôn khổ Istanbul để tiến hành trao đổi tù binh.

Trong thời gian tới, các cuộc tham vấn kỹ thuật sẽ được tổ chức nhằm hoàn tất các bước thủ tục và tổ chức cần thiết cho đợt trao đổi.

“Chúng tôi đang làm việc không ngừng để những người Ukraine sắp hồi hương có thể đón năm mới và Giáng sinh tại nhà, bên bàn ăn gia đình và những người thân yêu” - ông Umerov nói.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga thắng lớn ở Zaporizhia, tuyên bố hạ hơn 1.500 lính Kiev

. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15-11 thông báo các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến miền Đông đã kiểm soát cộng đồng Yablokovo ở tỉnh Zaporizhia sau “các hoạt động tấn công chủ động”, theo hãng thông tấn TASS.

Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự, cơ quan này cho biết quân đội Ukraine đã thiệt hại khoảng 1.505 binh sĩ trên toàn tuyến giao tranh trong ngày qua.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Phía Ukraine cũng cho là mất khoảng 495 quân và 6 xe bọc thép tại khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến Trung tâm, cũng là khu vực có nhiều lính Kiev bị hạ nhất.

. Tại thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi 2 đợt phản kích của quân Ukraine, vốn nhằm giải vây nhóm binh sĩ Kiev bị Moscow bao vây.

Nga nói các đơn vị thuộc Quân đoàn 6 tiếp tục “tiêu diệt” lực lượng Ukraine bị vây chặt và loại tới 50 binh sĩ khỏi vòng chiến, phá huỷ 15 khí tài, trong đó có 1 xe bọc thép Snatch do Anh sản xuất, theo thông cáo.

. Tại tỉnh Donetsk, Nga cho biết các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm đang “mở rộng kiểm soát” ở các khu vực phía tây Pokrovsk và đã bắt đầu “càn quét” khu định cư Rovnoye.

Cũng theo thông báo, lực lượng Nga đã đẩy lùi 7 đợt tấn công của các lữ đoàn Ukraine từ khu vực Grishino.

. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng trong ngày qua, không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 1 sân bay quân sự, 1 cơ sở năng lượng được cho là hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Đòn đánh cũng nhắm vào 1 xưởng sản xuất xuồng không người lái, khu vực lắp ráp và lưu trữ UAV tầm xa, trạm tín hiệu của tình báo quân đội Ukraine và nhiều điểm đóng quân.

. Ngoài ra, Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 247 UAV của Ukraine và 4 bom dẫn đường trong ngày qua.