Ông Trump ủng hộ áp thuế 500% lên đối tác của Nga 17/11/2025 12:42

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "sẽ ủng hộ" dự luật đang được thảo luận tại Thượng viện Mỹ về việc "trừng phạt rất nghiêm khắc" các bạn hàng thương mại của Nga bằng cách áp thuế 500% lên hàng hóa các nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-11 tuyên bố ủng hộ dự luật đang được soạn thảo tại Thượng viện Mỹ áp lệnh trừng phạt lên các đối tác thương mại của Nga, tờ Bloomberg đưa tin.

Chia sẻ với báo giới tại bang Florida (Mỹ) trước khi lên chuyên cơ về Nhà Trắng, ông Trump cho biết “đảng Cộng hòa đang đưa ra dự luật trừng phạt rất nghiêm khắc đối với bất kỳ quốc gia nào giao dịch với Nga”.

Ông Trump cho biết ông “sẽ ủng hộ” dự luật này, đồng thời tuyên bố rằng bản thân ông “đã đề xuất” việc áp thuế lên các đối tác thương mại của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại West Palm Beach (bang Florida) hôm 16-11, trước khi trở về Nhà Trắng. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Trump cáo buộc các nước mua hàng hoá của Nga là đang “tiếp tay” cho Moscow trong cuộc xung đột đang xảy ra ở Ukraine và do đó, phải chịu “hình phạt”.

Trước đó, lãnh đạo đảng Cộng hoà (đa số) tại Thượng viện - Thượng Nghị sĩ John Thune hồi tháng 10 cho biết đảng của ông sẵn sàng đưa dự luật trừng phạt các đối tác của Nga ra bỏ phiếu. Tuy nhiên, lúc đó ông Thune không muốn “cam kết về thời hạn cụ thể” cho động thái này.

Dự luật này do một thượng nghị sĩ Dân chủ và một thượng nghị sĩ Cộng hoà đồng đề xuất hồi tháng 4, dự kiến cho phép Tổng thống Trump áp thuế lên tới 500% lên hàng hoá nhập khẩu từ các quốc gia mua hàng hoá Nga, nhất là dầu mỏ và uranium, và bị coi là không tích cực ủng hộ Ukraine.

Các nước được cho là có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nếu dự luật được thông qua và thi hành bao gồm các bạn hàng dầu khí lớn của Nga như Trung Quốc và Ấn Độ. Hôm 16-11, ông Trump lưu ý rằng Mỹ “có thể thêm Iran vào danh sách đó”.

Nga và các nước liên quan chưa có bình luận sau tuyên bố trên của ông Trump.

Các nhà lập pháp Mỹ từng nỗ lực xúc tiến dự luật trên trước khi hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra hồi tháng 6, tuy nhiên tiến độ thông qua dự luật đã bị trì hoãn sau những tuyên bố của Tổng thống Trump về triển vọng chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Đáp lại mối đe doạ này, người phát ngôn Điện Kremlin hồi tháng 5 tuyên bố việc đe doạ Nga bằng các lệnh trừng phạt là “vô ích” và Moscow “đã có ý tưởng” về cách phản ứng và giảm thiệu thiệt hại nếu các biện pháp như vậy được công bố.

Cũng trong tháng 5, Bộ Tài chính Nga tuyên bố Moscow sẽ cân nhắc hành động theo “thứ nhất, mức độ ủng hộ của các nhà lập pháp Mỹ đối với quyết định này, và thứ hai, giá trị kinh tế của những quyết định này sẽ là bao nhiêu”, theo đài RBC.