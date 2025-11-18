Ông Zelensky ký thỏa thuận mở đường mua 100 tiêm kích Rafale của Pháp 18/11/2025 06:09

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký tuyên bố ý định hợp tác quốc phòng, tạo cơ sở để Kiev mua tiêm kích Rafale, hệ thống SAMP/T và loạt khí tài hiện đại từ Paris.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 17-11 đã ký "tuyên bố ý định" về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, mở đường để Kiev mua tiêm kích Rafale và hệ thống phòng không SAMP/T thế hệ mới.

Tuyên bố ý định được hiểu là một văn bản chính thức nêu rõ những điều một cá nhân, tổ chức hoặc nhóm mong muốn thực hiện hoặc đạt được, nhưng không có giá trị như một văn bản pháp lý.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, văn kiện được ký trong chuyến thăm chính thức của ông Zelensky tới Pháp, liên quan “việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng”, theo tờ The Kyiv Independent.

Ông Zelensky gọi đây là “khoảnh khắc thực sự mang tính lịch sử” đối với cả hai nước.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp nhau ngày 17-11. Ảnh: TELEGRAM

Ông Zelensky cho biết thỏa thuận cho phép Ukraine mua nhiều khí tài từ công nghiệp quốc phòng Pháp, “bao gồm 100 tiêm kích Rafale F4 cho lực lượng không quân Ukraine vào năm 2035, các hệ thống phòng không SAMP/T, radar, tên lửa không đối không và bom dẫn đường”.

Rafale F4 là dòng tiêm kích đa nhiệm thế hệ 4,5, được đánh giá là một trong những chiến đấu cơ hiện đại nhất châu Âu.

Phát biểu tại họp báo sau lễ ký kết, ông Zelensky nói Kiev đặt mục tiêu mua 8 hệ thống SAMP/T, mỗi hệ thống gồm 6 bệ phóng.

Ông Macron cho biết bản nâng cấp hệ thống SAMP/T đang được phát triển và Ukraine sẽ là nước đầu tiên nhận phiên bản triển khai. Trước đó, Pháp và Ý đã bàn giao 1 tổ hợp SAMP/T cho Ukraine.

Lãnh đạo hai nước cũng cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và Pháp sẽ khởi động một loạt dự án chung trong năm nay, bao gồm sản xuất máy bay không người lái (UAV) đánh chặn. Pháp dự kiến công bố gói hỗ trợ quốc phòng mới cho Ukraine vào cuối năm.

Tại họp báo, Tổng thống Macron nhấn mạnh cần duy trì sức ép lên Nga và cảnh báo không được suy giảm hỗ trợ cho Ukraine. Ông bày tỏ kỳ vọng “hòa bình sẽ đạt được vào năm 2027”.

Từ năm 2022, Pháp là một trong những đối tác then chốt của Ukraine, cung cấp tiêm kích Mirage 2000, pháo binh, tên lửa tầm xa SCALP và nhiều khí tài khác cho Kiev.

Để xây dựng lực lượng không quân hiện đại trước sức ép từ Nga, Ukraine trước đó đã tiếp nhận tiêm kích F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan, đồng thời đạt thỏa thuận có thể mua tới 150 tiêm kích Gripen của Thụy Điển trong các năm tới.

Chuyến công du Pháp là một phần trong nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của các đồng minh châu Âu khi mùa đông cận kề và Nga tăng cường tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Hôm 16-11, ông Zelensky thăm Hy Lạp và đạt thỏa thuận về tuyến cung cấp khí đốt mới, cùng nhiều thỏa thuận về tài chính và nhập khẩu khí. Ngày 18-11, ông dự kiến tới Tây Ban Nha để bàn về tăng cường phòng không cho Ukraine.