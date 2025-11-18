Sương mù biến chiến trường Ukraine thành ‘trò chơi Tào Cáo’ 18/11/2025 14:14

(PLO)- Sương mù dày đặc làm tăng sự hỗn loạn trên chiến trường Ukraine nhưng đồng thời cũng tạo ra lợi thế cho mỗi bên.

Trên chiến trường Ukraine, việc sương mù ngày càng dày đặc đang đặt ra những thách thức đối với năng lực sử dụng máy bay không người lái (UAV) nhưng cũng mang lại cơ hội cho cả hai bên.

Trò chơi Tào Cáo

“Việc di chuyển trong sương mù khá thuận lợi vì khó bị UAV tấn công, nhưng cũng rất khó khăn cho chúng tôi, và mọi thứ biến thành trò chơi Tào Cáo (Backgammon) trên vùng đất này" - một binh sĩ Ukraine trong khu vực cho biết.

Trò chơi Tào Cáo có từ rất lâu đời, với lối chơi khá đơn giản. Người chơi di chuyển 15 quân cờ của mình theo kết quả xúc xắc, với mục tiêu là đưa tất cả quân cờ của mình ra khỏi bàn cờ trước đối thủ.

Sương mù khiến chiến trường Ukraine trở nên hỗn loạn hơn. Ảnh chụp màn hình: Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 93 của Ukraine/X

Theo chuyên gia David Axe, trong những ngày gần đây sương mù đã giúp một trung đoàn tấn công của Ukraine đột kích vào các khu vực của Pokrovsk có lực lượng Nga hiện diện.

Trong khi đó theo nhóm giám sát chiến trường nguồn mở DeepState, lực lượng Nga cuối tuần qua đã lợi dụng tầm nhìn hạn chế để xây dựng một cầu phao bắc qua sông Vovcha ở miền nam Ukraine. Theo DeepState, Nga đã đưa được ít nhất 10 xe quân sự qua sông, sau đó phân tán về làng Dachne (tỉnh Donetsk).

Tầm nhìn kém do sương mù dày đặc từ lâu đã là mối lo ngại lớn đối với các phi công điều khiển UAV. Tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) - nơi hai bên giằng co trong 21 tháng qua và đang chứng kiến các cuộc giao tranh dữ dội những ngày qua, sương mù đã cản trở hoạt động của UAV của cả hai bên bên trong TP, khiến chiến trường trở nên khó lường hơn.

Quân đội Ukraine thường sử dụng UAV trinh sát để theo dõi sự di chuyển của binh sĩ Nga, nhưng thời tiết đang cản trở hoạt động này.

"Sương mù, gió và mưa làm suy yếu đáng kể hoạt động của UAV, tạo điều kiện cho Nga xâm nhập qua các vị trí của Ukraine" - nhà phân tích Michael Kofman, người gần đây đã đến thăm Ukraine, đã đăng trên mạng xã hội X hôm 14-11.

Theo chuyên gia Axe, thời tiết xấu và những khoảng trống trong khả năng giám sát trên không” của cả UAV Ukraine và Nga “chỉ làm gia tăng sự hỗn loạn" trên chiến trường Ukraine.

Ông Axe lưu ý rằng điều đó có thể giúp phía Nga vì mục tiêu của họ “đòi hỏi họ thăm dò và tiến quân cho đến khi cuối cùng giành được quyền kiểm soát vững chắc lãnh thổ mới". Nhưng nó cũng có thể mang lại lợi thế cho Ukraine khi họ muốn thực hiện các cuộc tập kích vào khu vực do Nga kiểm soát hoặc giải cứu các đơn vị đang bị bao vây.

Cách thích ứng của mỗi bên

Thời tiết cũng đã hỗ trợ phía Nga ở tỉnh Zaporizhia - nơi mà theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 15-11, họ đã chiếm được làng Yablukove cũng như hai ngôi làng gần đó.

Quân đội Ukraine cho biết đã có các hoạt động tấn công và pháo kích dữ dội của quân đội Nga tại một số khu vực thuộc các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk ở miền nam Ukraine vào cuối tuần qua. Quân đội Ukraine cho biết các đơn vị Ukraine đã được rút khỏi một ngôi làng ở Zaporizhia "đến các vị trí thuận lợi hơn cho việc phòng thủ".

Đầu tuần trước, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết tình hình ở một số khu vực phía nam đã xấu đi đáng kể, khi đối phương "lợi dụng ưu thế về quân số và nguồn lực" để chiếm ba ngôi làng.

Quân đội Nga hiện cách TP Zaporizhia khoảng 90 km và cách thị trấn Huliaipole - nơi mà Moscow từ lâu đã nhắm đến - chỉ 10 km.

Theo trang Business Insider, gần đây, chiến trường Ukraine đã chứng kiến ​​Nga phụ thuộc nhiều hơn vào các nhóm xâm nhập nhỏ gồm hai đến ba binh sĩ, di chuyển với số lượng ít hơn với hy vọng tránh bị phát hiện và giành được chỗ đứng trên lãnh thổ Ukraine, dần dần cho phép Moscow tăng cường sự hiện diện chiến đấu trong khu vực.

Trong khi đó, để đối phó sự thay đổi thời tiết trên chiến trường Ukraine, Lữ đoàn Súng trường Độc lập số 93 của Ukraine cho biết họ đã chiến đấu trong sương mù dày đặc bằng cách sử dụng robot mặt đất (UGV) để phát hiện quân đội Nga tại làng Rusin Yar gần TP Pokrovsk, theo Business Insider.

Những phương tiện mặt đất này có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau và thường được triển khai để thực hiện các nhiệm vụ mà bộ binh có thể phải đảm nhiệm.

Lữ đoàn 93 cho biết các UGV đã phát hiện ra các đoàn xe quân sự của Nga trong khu vực, cho phép các đội bay không người lái của họ triển khai UAV góc nhìn thứ nhất để tấn công.