Nga lên tiếng chuyện Đức cảnh báo nguy cơ chiến tranh năm 2028 18/11/2025 07:25

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov chỉ trích phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius về việc Nga có thể tấn công một thành viên NATO vào năm 2028.

Ngày 17-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga không muốn xung đột với NATO nhưng có thể buộc phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trước những tuyên bố ngày càng “hiếu chiến” của khối quân sự này, theo đài RT.

Ông Peskov đưa ra bình luận trên khi đề cập đến phát biểu gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius rằng Nga có thể tấn công một thành viên NATO “sớm nhất vào năm 2028” hoặc thậm chí ngay năm tới.

“Một số người hiện nói rằng 2028 là khả thi, và một số nhà sử học quân sự còn cho rằng mùa hè vừa qua có thể là mùa hè cuối cùng của chúng ta trong hòa bình” - ông Pistorius nói với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức) vào tuần trước.

Bộ trưởng quốc phòng Đức cho rằng Berlin và các đối tác châu Âu phải phản ứng “nhanh chóng và quyết liệt” bằng cách củng cố năng lực quốc phòng sau nhiều thập niên đầu tư yếu.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Đáp lại, ông Peskov nói rằng “những phát ngôn này không cải thiện tình hình” mà chỉ làm leo thang căng thẳng.

“Tuyên bố mang tính hiếu chiến như vậy ngày càng xuất hiện thường xuyên từ các thủ đô châu Âu” - theo người phát ngôn Điện Kremlin.

“Nga không chủ trương đối đầu với NATO. Nhưng sẽ phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh và lợi ích của chúng tôi nếu bị buộc phải làm vậy” - ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày qua cũng đề cập phát ngôn của ông Pistorius, nói rằng “không còn nghi ngờ ai là bên hiếu chiến” khi nhìn vào nỗ lực mở rộng sức mạnh quân sự của Đức.

Đức chưa bình luận về các phát ngôn từ phía Nga.